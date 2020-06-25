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25.06.2020 05:26
Проект: В регионах

На Дальнем Востоке началось голосование по поправкам в Конституцию РФ

Текст: Артем Красиков

Жители Дальневосточного федерального округа первыми начали голосовать по поправкам в Конституцию РФ. Выразить свое мнение можно будет ежедневно с 8 до 20 часов с 25 июня по 1 июля.

Фото: iStock
В четверг в России начинается голосование по поправкам в Конституцию

На Чукотке голосование и общественное наблюдение на участках пройдет с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба правительства.

"Для голосования в целях безопасности выделено шесть дней, чтобы избежать массового скопления граждан. Поэтому начинать голосовать можно будет уже 25 июня вне помещения и в бесконтактной форме. Кроме того, впервые можно будет проголосовать на придомовых территориях, где организуют специальные пункты", - рассказала председатель Избирательной комиссии Чукотки Оксана Талызина.

Отмечается, что заявки принимаются на портале Госуслуг, в МФЦ, в территориальных и участковых избирательных комиссиях.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко призвал людей также выразить свою гражданскую позицию.

"Вместе нам предстоит определить будущее страны, области, каждого из нас. Поправки касаются всех сфер нашей жизни. И что особенно важно для Сахалина и Курил - гарантируют неприкосновенность государственных границ", - отметил глава региона.

На Сахалине работает 451 участок: 309 постоянных, 8 временных и 134 находятся на судах.

В Хабаровском крае для членов УИК и участников голосования на приобретение средств защиты из федерального бюджета выделено 84 миллиона рублей. На эти средства закуплено более 800 тысяч масок, столько же пар перчаток, одноразовые халаты, антисептические средства, бесконтактные термометры. Во всех пунктах оборудованы места для дезинфекции рук, пункты температурного контроля, на входе размещены дезинфекционные коврики.

В списки избирателей внесено более 982 тысяч жителей региона. Досрочно проголосовали уже около полутора тысяч человек.

Филиалы РГ Дальний Восток ДФО ДФО Сахалинская область ДФО Хабаровский край ДФО Чукотский АО Изменения в Конституцию РФ

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