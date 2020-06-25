В Хабаровском крае нашли место крушения советского бомбардировщика

Участники Поискового объединения "АвиаПоиск" Приморского регионального отделения "Поискового движения России" нашли место крушения советского бомбардировщика СБ в Хабаровском крае.

Катастрофа произошла 17 июля 1943 года. Столкнулись два самолета СБ из состава 2 АЭ 48 ЗАП ВВС ДВФ, которые выполняли индивидуальный ночной полет по маршруту Кодан - Литовко - Кодан.

Один из них, управляемый лейтенантом Василием Кривко, упал в районе железнодорожной станции Сельгон и сгорел. На борту второго находились летчик Мухамет Хакимов, штурман Иван Растворов и стрелок-радист Рябов (имя и отчество установить не удалось). Этот бомбардировщик упал в непроходимые болота в районе озера Болонь.

Поисковики изучили массу документов и локализовали район падения. При помощи неравнодушных жителей села Джуен добрались туда на двух вездеходах.

"В результате полевых работ была расчищена воронка от падения самолета, в которой обнаружились два носовых пулемета ШКАС, один из двигателей М-100АУ, стойка шасси, куски крыльев и подошва от сапога", - сообщается на странице "АвиаПоиска" в соцсетях.

Вокруг воронки были разбросаны хвостовая часть, фрагменты кабины, сиденье летчика с расколотой бронеспинкой и части фюзеляжа. На месте катастрофы установили памятную доску.