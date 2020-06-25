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25.06.2020 08:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хабаровском крае возбудили дело после гибели детей на карьере

Текст: Дина Непомнящая

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 3 статьи 109 УК РФ) возбудили следственные органы СК по Хабаровскому краю и ЕАО после гибели двоих детей на карьере вблизи поселка Херпучи района имени Полины Осипенко.

Фото: Пресс-служба МЧС Республики Коми
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Ранее стало известно, что вечером 24 июня трое восьмилетних мальчиков самостоятельно приехали к водоему на велосипедах, чтобы поплавать на самодельном плоту. Плавсредство перевернулось, и двое детей утонули. Третьему удалось выбраться на берег.

"Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщили с пресс-службе регионального следкома.

Специалисты осмотрели место трагедии. Выясняется, почему несовершеннолетние находились у водоема без присмотра взрослых.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

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