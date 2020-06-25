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Проект: В регионах

В Харбине ландшафтные и развлекательные парки возобновили работу

В Харбине 21 ландшафтный парк из 67 живописных зон рейтинга А вновь открылся для посетителей. В них постепенно увеличивается поток туристов.
Фото: Сайт "Партнеры" Фото: Сайт "Партнеры"
Фото: Сайт "Партнеры"

В каждом ландшафтном парке работает система бронирования экскурсий, которые посетители могут заказать по удостоверению личности на определенные промежутки времени. Без бронирования вход запрещен.

В провинции Хэйлунцзян по-прежнему уделяется большое внимание профилактике коронавирусной инфекции и мерам по нераспространению эпидемии, но одновременно предпринимаются усилия для возобновления производства и работы сферы услуг.

Фото: Сайт "Партнеры"
В провинции Хэйлунцзян начали открывать музеи для посетителей

Строго соблюдаются жесткие требования, согласно которым максимально допустимое количество экскурсантов в одном ландшафтном парке не должно превышать 30 процентов общего допустимого количества посетителей. По словам ответственного лица харбинского парка развлечений "Жунчуан Лэюань", в будние дни здесь могут принимать немногих более 2000 туристов и в выходные - от 3000 до 4000. Усадьбу "Волга" с понедельника по пятницу посещают около 200 человек в день, а в субботу и воскресенье - от 800 до 1000.

Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Провинция Хэйлунцзян

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