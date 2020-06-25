В Якутске ребенок спрыгнул со второго этажа в поисках мамы

В Якутске четырехлетняя девочка спрыгнула с балкона второго этажа, разыскивая вышедшую из дома маму.

Как сообщила в четверг пресс-служба МВД Якутии, информация о госпитализации четырехлетней девочки с диагнозом "кататравма" поступила утром 22 июня. Ребенка поместили в реанимационное отделение.

Опрашивая родственников девочки и очевидцев происшествия, полицейские выяснили, что ее мама, пока малышка спала, отлучилась на утреннюю пробежку.

"Со слов девочки, она проснулась и попыталась включить мультфильм, но не получилось. Тогда она решила позвать маму, вышла на балкон, приоткрыла москитную сетку и вспрыгнула, как герой ее любимого мультфильма", - отмечено в сообщении.

По данным полиции, семья вполне благополучна, на учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состоит. Но вот на балконе натянута обычная сетка от комаров. Чтобы не допускать трагедий, полицейские рекомендуют не оставлять детей одних, ставить на окна специальные фиксаторы и не рассчитывать на прочность москитных сеток.