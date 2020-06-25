В Магадане из-за COVID-19 временно закрыли рынок

В Магадане временно закрыли китайский рынок из-за обострения ситуации с коронавирусной инфекцией. На прошлой неделе у семи работающих там людей выявили COVID-19, сообщается на сайте мэрии.

- Вчера, 24 июня, подтвердился положительный результат еще у пяти работников с этого рынка, - сообщил глава города Юрий Гришан.

Он отметил, что как только стало известно о случаях заражения, торговые площади очень быстро закрыли и приняли все меры для предотвращения распространения инфекции.

По последним данным, на Колыме коронавирус выявлен у 655 человек, 326 выздоровели, трое скончались.