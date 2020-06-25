В Магадане оборудуют трассу для катания на лыжах по траве

Склон для грасски - особых лыж, предназначенных для катания по траве - начала оборудовать в Магадане Русская горнолыжная школа. Работы проводятся в рамках подготовки к сезону 2020-2021, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Глава Магадана Юрий Гришан совместно со своим заместителем Юрием Казетовым ознакомились с планами по развитию школы. Сейчас там ремонтируют подъемники и совершенствуют тренировочную базу. Наращивают один из спусков.

"Мы продолжаем работы по расширению наших склонов, чтобы сделать их максимально комфортными для использования зимой. Для решения поставленных задач нам необходим бульдозер, который сделает дренаж - это исключит нарастание наледи", - рассказал директор РГШ-Магадан Алексей Вылков.

Мэр пообещал, что необходимая для работ техника и специалисты будут направлены в школу.