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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приамурье двоих силовиков задержали после нападения на фермера

Текст: Александр Ярошенко

В Приамурье задержали инспектора ДПС областного ГИБДД и старшего инспектора отдела лицензионно разрешительной работы Росгвардии.

В Сочи задержали участников конфликта со стрельбой

Как сообщает следственное управление СК РФ по региону, 6 июня представители силовых структур совершили разбойное нападение с применением оружие на фермера в селе Новоспасск Архаринского района и похитили сельскохозяйственную технику.

"Они приехали примерно в пять часов утра. Напавшие на меня - родные братья, один из них по образованию агроном. Мы раньше много лет были соседями и даже дружили. Они посадили меня в машину, угрожали оружием и повезли за село. Несколько часов меня запугивали и заставляли подписывать бумаги на передачу техники. В меня стреляли из травматического оружия в ноги и спину. Забрали несколько тракторов и грузовиков", - рассказал корреспонденту "РГ" пострадавший мужчина.

Возбуждено уголовное дело о разбое. По ходатайству следователя подозреваемые решением Архаринского районного суда заключены под стражу.

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