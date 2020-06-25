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25.06.2020 08:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В России началось голосование по поправкам в Конституцию

Текст: Галина Мисливская
Голосование по вопросу одобрения изменения в Основной Закон стартовало во всех регионах России, за исключением самого западного - Калининградской области, там оно начнется в 09.00 по московскому времени. А первыми на участки пришли жители Камчатки и Чукотки, когда в Москве был еще поздний вечер среды.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Напомним, указом президента Владимира Путина общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ назначено на 1 июля, но участки решено было открыть раньше - с 25 июня, чтобы граждане смогли голосовать более равномерно в течение семи дней.

Фото: Пресс-служба правительства и губернатора Сахалинской области
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Голосование будет проходить каждый день с 25 июня по 1 июля с восьми утра до восьми вечера. ЦИК и Роспотребназдор разработали специальные санитарные правила, чтобы минимизировать риск распространения коронавирусной инфекции.

На участках следует соблюдать дистанцию 1,5-2 метра. А если голосующих много, то части из них придется подождать снаружи на таком же расстоянии друг от друга.

Входы и выходы расположены в разных местах, чтобы приходящие на участок не пересекались с уходящими. Каждому участнику голосования измерят температуру, если повышенная - предложат заполнить бюллетень в отдельном помещении. Кому требуется - выдадут маски, перчатки и одноразовые ручки.

Передавать документы членам комиссии не надо - достаточно показать на расстоянии. Подходя к ящику для голосования, необходимо соблюдать дистанцию.

Помещения участков будут регулярно дезинфицировать и проветривать, все поверхности - протирать. Накануне голосования в ЦИКе еще раз напомнили, что на участках следует избегать контактов, рукопожатий, по возможности ни к чему не прикасаться. И не задерживаться без необходимости более 15 минут.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Желающие могут проголосовать на дому. Для этого достаточно обратиться в свою участковую избирательную комиссию (УИК). Крайний срок - 17.00 первого июля. Члены УИК и наблюдатели приедут по адресу с переносным ящиком и проведут процедуру голосования с соблюдением всех мер предосторожности.

Жители Москвы и Нижегородской области с 25 по 30 июня могут голосовать через интернет, если успели подать заявку до воскресенья и получили подтверждение об успешной проверке данных. Те из них, кто записался, но не проголосовал, могут сделать это 1 июля обычным способом на своем участке по месту регистрации.

Каждый вечер после закрытия участков все бюллетени из стационарных и переносных ящиков сложат в сейф-пакеты, где они будут храниться до подсчета голосов. В ночное время помещения передадут под охрану сотрудникам полиции и Росгвардии.

Голосование завершится 1 июля в 20.00 по местному времени. После этого начнется подсчет голосов за все дни, начиная с 25 июня. Поправки будут считаться принятыми, если за них выскажется более половины участников голосования.

Закон дает Центризбиркому пять дней на определение итогов народного волеизъявления. Но в комиссии уверены, что регионы справятся с этой задачей быстрее - оглашение предварительных результатов назначено на полдень 2 июля.

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