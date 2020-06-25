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25.06.2020 14:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Забайкальском крае создадут обсерватор для пациентов с COVID-19

Текст: Екатерина Петрова

В Забайкальском крае планируется создать обсерватор для лечения пациентов с коронавирусом, а также перепрофилировать реабилитационный центр Дарасун для восстановления здоровья, заявил губернатор региона Александр Осипов во время совещания по вопросу социально-экономического развития Забайкальского края. Проработку вопросов по перераспределению части средств на эти цели, которые ранее были выделены на программу помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией, заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития России.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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На создание медицинского обсерватора потребуется 11,8 млн рублей, на ремонт центра медицинской реабилитации Дарасун - еще около 22 млн рублей.

Заболеваемость пневмонией в Забайкальском крае выше, чем в среднем в ДФО и одна из самых высоких среди соседних регионов. "Для размещения пациентов, инфицированных коронавирусом, развернуто 1190 койко-мест (это более 200% от норматива), в том числе 410 мест с кислородной подводкой, из которых 215 оснащено аппаратами искусственной вентиляции легких, что также выше нормативов, установленных Минздравом РФ", - рассказал Трутнев. Выплаты медикам за апрель и май, которые лечат больных коронавирусной инфекцией, произведены в полной объеме. Также сформирован двухмесячный запас средств индивидуальной защиты для моностационаров края.

Как отметил Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, в июле-августе ожидается поставка 47 аппаратов ИВЛ по линии Минпромторга РФ.

Общество Здоровье Правительство Минвостокразвития ДФО Забайкальский край Пандемия коронавируса COVID-19

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