Василий Орлов: Почти 100 автобусов купят районы Приамурья за два года

Семь новых автобусов, предназначенных для муниципалитетов, поступило в Амурскую область: два "МАЗа" для Благовещенска и пять "ПАЗов" для Тынды.

Качество машин, приобретаемых в рамках новой программы возмещения лизинговых платежей, оценил губернатор Василий Орлов.

- Подобной программы у нас не было с 2009 года. Тогда по федеральной программе было предоставлено порядка 70 автобусов. Сейчас 80 процентов пассажирского автопарка используется более десяти лет и имеет серьезный износ, - сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Приамурья Александр Зеленин.

Кардинальное обновление парка пассажирской техники на муниципальных регулярных маршрутах началось благодаря инициативе Василия Орлова. Глава региона поручил министерству транспорта и дорожного хозяйства разработать в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы Амурской области" мероприятия по оказанию поддержки бюджетам муниципальных образований, связанной с организацией транспортного обслуживания населения. Такой комплекс мер подготовлен в области впервые.

- Помощь муниципалитетам по приобретению автобусов мы начали оказывать в 2020 году. Вместе с ними проработали модели лизинга и цены, - подчеркнула замминистра транспорта и дорожного хозяйства Приамурья Светлана Попова.

По словам главы региона, законом об областном бюджете утверждено распределение субсидии в 50 миллионов рублей бюджетам муниципальных образований для обновления пассажирской техники.

- В распределение были включены 19 муниципальных образований, которые были готовы в 2020 году заключить контракты на покупку автобусов, - напомнил Василий Орлов.

Первые две машины по программе поддержки приобрела в начале апреля администрация Сковородинского района.

- Как только была разработана областная программа поддержки через лизинг, мы, конечно же, сразу подхватили эту идею. Транспортное сообщение - это живой процесс, и нужно периодически обновлять парк, - отметил глава района Алексей Прохоров.

В апреле два автобуса ГАЗ-A65R52 "Газель Next" поступили и в Ивановский район.

- Они куплены по областной программе, которая предполагает возмещение лизинговых платежей муниципальному образованию на протяжении трех лет. Муниципалитет платит первоначальный взнос - около 15 процентов стоимости транспорта, и лизинговый платеж - до пяти процентов. Основные затраты ложатся на правительство Амурской области. Это существенная поддержка для нас, - объяснил глава Ивановского района Владимир Кондратьев. - Такой подход еще раз подтверждает, что региональная власть не только знает проблемы городов и районов, но и оперативно реагирует на них.

Как рассказала глава Райчихинска Татьяна Родионова, в мае администрация города получила ключи от двух новых пассажирских автобусов "Газель Next", рассчитанных на 19 мест и оснащенных по всем требованиям безопасности. Машины уже обслуживают наиболее загруженные маршруты города.

Благодаря поддержке правительства Амурской области автобус "ПАЗ" на 25 мест прибыл в Октябрьский район.

- Он предназначен для пассажирских перевозок по муниципальному маршруту № 106 "Екатеринославка - Трудовое", - отметил замглавы администрации Октябрьского района по ЖКХ, строительству и транспорту Владимир Сафронов. - Обновление автобусного парка позволит организовать безопасную, комфортную и качественную перевозку пассажиров.

На дороги Благовещенска вышли два автобуса производства Минского автомобильного завода. Прежде в парке муниципального предприятия "Автоколонна 1275" таких машин не было. Низкопольные "МАЗы" вместимостью 73 пассажира оснащены современной системой видеонаблюдения, приспособлены для перевозки маломобильных групп населения.

- Они приобретены в лизинг на условиях софинансирования областного и городского бюджетов. Цена контракта - более 22,5 миллиона рублей, - уточнил заместитель мэра города Благовещенска Максим Ноженкин. - Все это удалось осуществить благодаря содействию областного правительства и лично губернатора Приамурья Василия Орлова. В наших планах - дальнейшее обновление парка благовещенской автоколонны.

В рамках государственной программы "Развитие транспортной системы Амурской области" новые машины для пассажирских перевозок получил Архаринский район. Сюда прибыли три "ПАЗа" на 25 посадочных мест каждый.

- Новые автобусы для района - достаточно значимое событие. В январе 2021 года заканчивается действие контракта, заключенного с Райчихинским пассажирским автотранспортным предприятием, поэтому очень остро стоит проблема муниципальных пассажирских перевозок. Сейчас у нас на линиях восемь автобусов, причем год не действует востребованный маршрут "Отважное - Архара", жители обращаются с просьбами возобновить его. Благодаря областной поддержке мы постараемся обеспечить связь с населенными пунктами нашего района в полном объеме, - отметила глава Архаринского района Елена Манаева.

Кроме того, пассажирская техника поступила в Шимановск, Бурейский, Константиновский, Магдагачинский, Ромненский и Серышевский районы. Таким образом, парк автотранспорта пополнился в десяти муниципальных образованиях. В июне - июле запланирована поставка автобусов в Мазановский, Михайловский, Октябрьский, Ромненский, Свободненский, Селемджинский, Тамбовский, Шимановский районы.

- Я считаю, что программа возмещения лизинговых платежей - действенная, эффективная. 33 единицы техники уже поставлено, ждем еще десять. Мы планируем продолжить эту работу и в следующем году с выделением на покупку нового транспорта порядка 75 миллионов рублей. Это позволит приобрести еще 50 машин, значительная их часть будет направлена в Благовещенск. Перед мэрией стоит задача разработать стратегию развития пассажирского транспорта в городе. Мы готовы оказать финансовую поддержку из бюджета области, - сообщил губернатор Приамурья Василий Орлов.

Справка "РГ"

В настоящее время перевозка пассажиров в Амурской области ведется по 234 регулярным межмуниципальным и муниципальным маршрутам. Их обслуживают 11 муниципальных предприятий и 105 частных компаний. На линии выходит 816 автобусов. Для замены устаревшего транспортного парка необходимо приобрести 120 автобусов.