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25.06.2020 05:29
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Жители Камчатки смогут посетить Кроноцкий заповедник по льготам

Текст: Юлия Гарднер

Жители Камчатского края смогут посетить Кроноцкий заповедник благодаря льготной программе. Об этом сообщает пресс-служба природного резервата.

У населения региона есть право на оплату проезда к месту отдыха - северные льготы. Их предлагают использовать на посещение Кроноцкого заповедника или Южно-Камчатского заказника. Программа рассчитана на работающих жителей Камчатского края, в том числе военнослужащих, и членов их семей.

Фото: Алена Узбекова/ РГ
В Долине гейзеров на Камчатке обнаружили новый источник

- Долина гейзеров - жемчужина Камчатки, но не все жители края там бывали. Львиную долю в стоимости экскурсии занимают расходы на полет в вертолете. Теперь у людей появилась возможность совершить путешествие по льготной цене и получить компенсацию как за пролет к месту проведения отпуска, не покидая полуостров, - рассказал директор ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник" Петр Шпиленок.

В рамках программы можно посетить Долину гейзеров и кальдеру вулкана Узон, принять термальные ванны в Налычевской долине на территории природного парка "Вулканы Камчатки". Заинтересовавшимся югом Камчатки предложат понаблюдать за рыбалкой и отдыхом медведей, искупаться в Ходуткинских горячих источниках и побывать на живописном вулкане Ксудач.

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