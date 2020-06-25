Почти полвека он ходит в море, пережил шторма с волнами высотой с многоэтажку. Морской волк знает многое о повадках рыб и людских характерах. А на суше капитан Меньшов любит возиться с грядками.

Перехитрить селедку

- Самая хитрая - олюторская селедка! Пугливая, очень быстрая. Ее ловить сложнее всего, - говорит Сергей Викторович Меньшов.

Он родился в Петропавловске-Камчатском, был в семье последним, шестым ребенком. Шустрым, пытливым. Рано познал труд. Родители детей воспитывали строго, что называется, два раза одно и то же не повторяли.

- Купаться идет тот, кто первым окучит 20 рядков картошки, - смеется Сергей Викторович.

Морское "зерно" в него заронил старший брат - летчик. Сергей в детстве обожал компот из сухофруктов. В семье все знали, что это любимое лакомство младшего.

- Серега, а на судне кок каждый день компот готовит,- с улыбкой заметил как-то старший брат. И незаметно эта, казалось бы, несерьезная деталь в воображении парнишки выросла до большой мечты.

Вскоре после окончания школы его призвали в армию. Демобилизовавшись, Сергей осознанно решает идти в мореходное училище в родном городе. Учился хорошо, знания глотал жадно, по-взрослому.

"Если ты знаешь, что тебя любят и ждут, то любая разлука и все тяготы морской жизни переносятся легче"

- Я самый старший на курсе был. Остальные совсем мальчишки, - замечает Сергей Меньшов.

Он прошел все ступеньки морской службы: от матроса до капитана большого рыболовного сейнера. Если сложить все его рейсы, получатся десятилетия жизни, прожитой в море.

Вот уже 36 лет Сергей Меньшов на капитанском мостике.

- Большой рыболовный сейнер - это, по сути, многоэтажный дом. Он и по размеру примерно такой. Живут в нем в основном мужики, молодые и сильные, с характером. И без женщин! - последнее предложение капитан произносит чуть громче.

На судне он - верховный главнокомандующий. Ему, например, доверено регистрировать браки и новорожденных. Сергей Викторович говорит, что ни разу не приходилось выступать в такой роли. Но в морской жизни полно других неожиданных сюжетов.

- Случай был. В медпункте судовой врач делал матросу полостную операцию под местной анестезией. Все прошло благополучно, парень выздоровел. Ну поволноваться пришлось,- говорит Меньшов.

Поймать секунду

Шторм в океане трудно описать словами.

- Это гул, который высверливает всю нервную систему. Волны в несколько этажей высотой. Из них нужно выйти победителем, - уверен капитан Меньшов.

Самая страшная схватка с морской стихией произошла в 2000 году. Выбило иллюминатор, на нижних палубах сейнера уже плескалась вода. Меньшов, улучив момент, сумел развернуть сейнер против волны и уйти в спасительную бухту.

Сергей Викторович убежден, что главное для моряка - это берег. Вернее, те, кто остался там.

- Если ты знаешь, что тебя любят и ждут, то любая разлука и все тяготы морской жизни переносятся легче, - убежден морской волк.

Свою Судьбу он повстречал на улице Красноярска. Он с другом - два отпускника - вразвалочку прогуливался по центру сибирского города.

- Навстречу две девчонки. Одна мне сразу приглянулась, - вспоминает Меньшов. Помолчав, добавляет: - Вот так и познакомились. Моя Галия - татарочка, красавица…

С улыбкой вспоминает, как теща назвала его "морским пиратом", узнав о том, что любимая дочка собралась на далекую Камчатку. С той поры прошли десятилетия. Выросли две дочери, подрастают внуки.

Капитан Меньшов говорит, что море не давало возможности часто общаться с детьми. Однажды, вернувшись из рейса, он зашел во двор и окликнул младшенькую.

- Здравствуй, дядя, - тихо ответила Настя на его громкое "доченька".

Этот случай стал классикой их семейного юмора.

- Благодаря жене я увидел Россию. Прикоснулся к ее истории и культуре, - считает Сергей Викторович.

Галия не признает "ленивый отдых", поэтому большинство отпусков прошло в путешествиях по родной стране. Меньшовы объехали ее добрую треть.

Сергей Викторович признался, что никогда не любил пышных встреч на берегу. На пирсе нужно встречать пассажиров, а капитан сам приедет домой:

- Главное - не букеты у трапа, а уверенность, что тебя по-настоящему ждут.

"Мы - столетние…"

Последние десять лет Сергей Викторович стоит на капитанском мостике буксира "Смелый". К этому "королю бухты" привык быстро.

- На буксире работа не менее серьезная и ответственная. Нужно швартовать к пирсу большие корабли или выводить их в море. Бывает, что капитан боится в бухту заходить. Неуверенно себя чувствует. Поэтому от команды буксира очень многое зависит. Счет идет на секунды и метры, - говорит капитан Меньшов.

Трудяга-буксир его слушается. Сергей Викторович в свои 70 не думает об отдыхе. За все время работы он единственный раз побывал на больничном.

Летом моряк обожает возиться с грядками. Родственники давно привыкли, что лучший урожай - у него.

- Моя мама прожила 102 года. Мы, Меньшовы, - столетние. Поэтому с морем прощаться не спешу, - сказал Сергей Викторович.

Капитан приходит на берег даже в отпуске. Говорит, что ноги сами несут.

- Посмотрю, подышу морским воздухом - и на душе легче. Веришь?

Прямая речь

Евгений Новоселов, генеральный директор рыбодобывающей компании "Океанрыбфлот":

- Сергей Викторович Меньшов - легендарная личность, потрясающий человек. Он не один десяток лет проработал на рыбопромысловом флоте нашей компании, был отличным капитаном. На него равнялась коллеги, к нему тянулась молодежь. Когда стало трудно работать на сейнере из-за возраста, Сергей Викторович перешел на портовый буксир. Ну не представляет человек жизни без моря! Он - наш герой и бессменный капитан. У него на судне железная дисциплина, грамотный, слаженный экипаж. Сергей Викторович - открытый, искренний, доброжелательный человек. Но при этом требовательный и, если нужно, жесткий начальник. Он никогда не подведет.