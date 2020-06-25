Рост инвестиций в основной капитал, темпы промышленного производства, увеличение внутреннего регионального продукта и объемов строительства отличают сегодня Пензенскую область на общероссийском фоне. И хотя на социально-экономические показатели все еще оказывает влияние распространение новой вирусной инфекции, ситуация стабилизируется.

Об этом речь шла во время недавнего доклада главы региона Ивана Белозерцева президенту России. Фактически это был отчет о проделанной работе команды губернатора за последние пять лет с момента вступления в должность. Президент отметил солидное увеличение сельхозпроизводства. Если в среднем по стране за два предыдущих года он составил 3,8 процента, то в Пензенской области - 15,2 процента. Не осталось незамеченным и солидное увеличение инвестиций в основной капитал - почти 20 процентов. Промышленное производство развивается темпами в два раза выше, чем в среднем по стране. Не отстает и строительная сфера - прирост более 17 процентов за год. По оценке федерального центра, все это говорит о том, что работа в регионе ведется в правильном направлении.

Инвестиции на вырост

Регион существенно укрепил свои позиции в АПК. В прошлом году объем валовой продукции в сельском хозяйстве превысил 103 миллиарда рублей. Это лучший показатель по темпам роста в Приволжском федеральном округе.

В АПК Пензенской области существенную роль играют якорные инвестиционные проекты. Один из них реализует агропромышленный холдинг "Дамате", который уверенно входит в десятку крупнейших производителей мяса индейки в мире. Компания экспортирует продукцию в страны Европейского союза, Евразийского экономического союза и еще 27 стран, среди которых Китай и ОАЭ. Холдингом создано более шести тысяч рабочих мест, из которых 4,5 тысячи - в Пензенской области.

- Многолетний опыт работы группы компаний "Дамате" наглядно демонстрирует, что Пензенская область сегодня - один из самых комфортных регионов с точки зрения инвестиционного климата. Здесь созданы благоприятные условия, позволяющие бизнесу работать и развиваться, открывать предприятия в намеченные сроки, создавать новые рабочие места, - говорит генеральный директор "Дамате" Рашид Хайров. - Постоянный контакт власти с инвестором, непосредственное участие в процессе, неравнодушный подход и внимание к деталям способствуют формированию устойчивых взаимовыгодных отношений. За короткий срок мы реализовали целый ряд проектов, среди которых крупнейший в Европе завод по переработке индейки на 155 тысяч тонн продукции в год, более 500 птичников подращивания и откорма, комбикормовый завод, элеватор и другие.

Общая сумма инвестиций "Дамате" в экономику Пензенской области превысила 60 миллиардов рублей и продолжает расти. Еще несколько инвестиционных проектов сейчас находятся в стадии активной реализации, и мы уверены, что эти предприятия будут построены и запущены по графику.

Позиция региона по отношению к инвесторам дает возможность реализовывать масштабные и амбициозные проекты и обеспечивает ускоренное социально-экономическое развитие области.

Постоянный контакт власти с инвесторами и индивидуальный подход способствовали увеличению инвестиций на 20 процентов за год

Деловой климат оказался благоприятным и для инвестиционных проектов с участием иностранного капитала, в частности, компании "Авиаген" - по производству яйца индейки, "Сюкден" - по производству сахара, турецкой компании "Агсен" и сингапурской "Русмолко", которые работают в сфере сельского хозяйства. В следующем месяце международная компания "Хохланд" запустит в Пензенской области после масштабной реконструкции завод по производству сыра.

- В прошлом году нам удалось привлечь в экономику более 90 миллиардов рублей. Регион стал одним из лидеров в России по числу реализованных масштабных инвестиционных проектов, заключено шесть новых инвестиционных соглашений, предусматривающих создание почти двух тысяч новых рабочих мест, - говорит губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Посевная без срывов

Несмотря на режим самоизоляции, посевная кампания этой весной началась раньше обычного. Этому способствовали и климатические условия, и своевременная господдержка.

В региональное министерство сельского хозяйства поступило 110 заявок на получение льготных краткосрочных кредитов для проведения весенне-полевых работ на сумму 2,5 миллиарда рублей. Кроме этого по 44 кредитным договорам на сумму 1,2 миллиарда рублей закупили сельскохозяйственную технику. Примечательно, что 34 кредитных договора оформили малые хозяйства.

- Не переживайте, голодными не останемся. Предыдущие годы выдались сытными для аграриев. Собирали рекордные урожаи, есть подушка безопасности, - говорит руководитель товарищества на вере имени Димитрова в Белинском районе Петр Степанюк.

В Пензенской области в этом году решили увеличить посевы гречихи, на эту сельхозкультуру будут выделены дополнительные меры государственной поддержки. А вот сахарной свеклы посеяли меньше, чем в прошлом году. Несмотря на временный рост спроса на сахар в марте, его запасов на складах хватит еще на два года.

По оперативным данным, посевная площадь в регионе составит 1445 тысяч гектаров пашни, что на 26 тысяч больше, чем в прошлом году. Увеличение должно произойти за счет ввода в оборот новых земель. Состояние посевов хорошее, аграрии ожидают, что урожай будет выше прошлого года на пять-семь центнеров с гектара.

Вызовы времени

Устойчивые результаты показывает и обрабатывающая промышленность. Объем выпущенной в регионе продукции в прошлом году увеличился на пять процентов, это один из лучших показателей в ПФО. Знаковым событием года стало строительство самого крупного завода в Европе по производству поролона, в октябре этого года запустят не менее масштабное производство матрасов.

В конце прошлого года пензенская фабрика "Маяк" завершила реализацию очередного инвестиционного проекта стоимостью более 1,3 миллиарда рублей и ввела в строй новую технологическую линию по производству бумаги и картона до 120 тысяч тонн в год. В первом квартале этого года темп роста объемов производства на "Маяке" к аналогичному периоду прошлого года составил 85 процентов, это серьезный показатель.

- Частично был момент простоя, когда из-за того, что в связи с распространением коронавирусной инфекции закрывали границы Московской области, расположенные там предприятия, которые на нашей бумаге печатают текстуру для мебели, не могли принять нашу продукцию. Думаю, к концу года мы выйдем на нужные объемы продукции, - говорит председатель совета директоров "Маяка" Василий Вдонин.

Сейчас ситуация в целом в региональной экономике выравнивается, в том числе и в строительной сфере, а это значит, что будет спрос и на пензенские обои, и на текстурную бумагу для мебели.

Региональные власти активно внедряют решения, которые позволяют минимизировать последствия пандемии. Принят и реализуется региональный пакет мер поддержки бизнеса. Его стоимость для бюджета региона оценивается в три миллиарда рублей. Максимально снижены ставки по упрощенной системе налогообложения, по налогу на имущество организаций. Предоставлены льготы арендодателям, снизившим платежи для своих арендаторов. Уже проведена реструктуризация 560 кредитов субъектов малого предпринимательства на сумму более пяти миллиардов рублей за счет мер федеральной поддержки. На выплату зарплат одобрено 250 беспроцентных кредитов на сумму более 480 миллионов рублей. Эти меры способствуют восстановлению деловой активности и социальной поддержки населения.

Завтрашний день

- Наша задача - наращивать уровень финансовой обеспеченности в пересчете на каждого жителя, снижать долговую нагрузку на бюджет. В первую очередь необходимо наладить работу по легализации трудовых отношений во всех сферах, - говорит Иван Белозерцев. - Мною даны поручения усилить совместную работу министерства экономики и Корпорации развития Пензенской области по активному развитию предпринимательства в городах и районах региона. Нам нужны новые проекты с конкретными сроками и результатами, с созданием рабочих мест. Территории надо развивать. Также будет сформирована долгосрочная программа реконструкции инфраструктуры ЖКХ.

Эти направления работы остаются приоритетными для региональной власти в ближайшей перспективе. По результатам проделанной работы Иван Белозерцев получил право претендовать на новый срок в качестве главы Пензенской области.

Мнение

Олег Мельниченко, председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера:

- Регион стал занимать лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе по целому ряду направлений за последние годы. Заметны и политические изменения, они заключаются в том, что на федеральном уровне вырос вес региона. Пензенская область находится в зеленой зоне в части реализации национальных проектов. Это свидетельствует о слаженной работе на всех уровнях, которую координирует губернатор.

Алексей Дмитриенко, член Комитета Совета Федерации по экономической политике:

- Нельзя не отметить достижения Пензенской области. Я вижу, что деятельность региональной власти целиком и полностью направлена на рост экономических показателей, благосостояния граждан, увеличение комфортности проживания в Пензенской области. Сейчас важно продолжить реализовывать все начатое в регионе, действующему губернатору это под силу.