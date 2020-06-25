Нижегородец разработал модель термореспиратора с антивирусным фильтром

Молодой нижегородский ученый Михаэль Почепский разработал инновационный фотокаталитический термореспиратор, который не только помогает сохранить активность в холодную погоду, но и эффективно защищает от вирусов.

Разработкой собственно термореспиратора Михаэль занялся давно, но идея оснастить устройство бактерицидной функцией пришла к нему в ноябре прошлого года, когда стало известно о событиях в китайском Ухани.

- Я по образованию молекулярный биолог, на кафедре медицинской химии Нижегородского государственного университета имени Лобачевского (ННГУ) занимался фотокатализом - изменением скорости химической реакции под действием веществ-катализаторов, активирующихся при облучении волнами преимущественно видимого спектра, - рассказывает Михаэль. - И я подумал, что будет отлично, если снабдить нагревательный блок респиратора фотокаталитической компонентой, которая нейтрализует бактерии и вирусы, вдыхаемые с воздухом.

Респиратор Михаэля и без того инновационен: маску с нагревом и поддержанием постоянной температуры еще никто не предлагал потребителю, не говоря об оснащении ее бактерицидным фильтром, ионизирующим воздух. Разработать респиратор Михаэлю помогло хорошее знание физиологии человека: если он вдыхает холодный воздух, то организм включает производство дополнительного тепла, что приводит к большим затратам энергии. Отсюда - быстрая усталость, респираторные заболевания. Как бы тепло вы ни были одеты. Значит, подумал Михаэль, надо подогреть вдыхаемый воздух. Тогда появится возможность сколько угодно находиться на улице при любом морозе.

Ученый сделал расчеты и создал проект термореспиратора, питающегося от мини-аккумулятора и позволяющего поддерживать постоянную температуру вдыхаемого воздуха плюс 25 градусов по Цельсию. Такое устройство может пригодиться спасателям, альпинистам, военным.

Кстати

Запустить разработку проекта молодому ученому удалось благодаря Проектному офису ННГУ по модели АСИ (Агентства стратегических инициатив). Они находят источники финансирования, помогают консультациями, содействием в сертификации. Серийное производство планируется к началу осени.