Проекты по развитию Чувашии получили федеральную поддержку

Реализация мер пятилетней программы социально-экономического развития Чувашии получат поддержку на федеральном уровне. Об этом на заседании высшего экономического совета республики заявил заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Беспрозванных.

По его словам, федеральное ведомство готово участвовать в проектах по каждому направлению.

- Затронут широкий спектр отраслей. По каждому направлению мы готовы оказать всестороннюю поддержку. Кроме того, предлагаю закрепить проекты за каждым отраслевым департаментом министерства. Выполнение поставим на особый контроль, - подчеркнул замминистра.

В программе социально-экономического развития Чувашии на ближайшие пять лет предусмотрено более 90 проектов на общую сумму около 50 миллиардов рублей по линии минэкономразвития страны.

Она была разработана по инициативе врио главы Чувашии Олега Николаева с участием федеральных экспертов и прошла широкое обсуждение среди представителей бизнеса, культуры, здравоохранения, образования и социальной сферы.

- Это программа реальных действий, которые должны привести к конкретным результатам. Важна координация и эффективность всех приложенных сил, в этом случае эффект от программы жители республики смогут ощутить, что называется, на себе, - отметил Николаев.

Помимо данной программы Правительство РФ утвердило индивидуальный проект социально-экономического развития, в рамках которого Чувашия получит пять миллиардов рублей. Особое внимание в ней уделено созданию и развитию индустриальных промышленных парков, гарантированной поддержке малого и среднего бизнеса, мерам по поддержке жилищного строительства и ряду других направлений.

Как отметил Алексей Беспрозванных, эта программа утверждена, деньги выделены, впереди самый важный этап - воплощение проектов в жизнь.

Замглавы минппромторга РФ также напомнил о новом направлении, недавно включенном в комплексную программу ускоренного развития Чувашии. Речь идет о поддержке деятельности регионального Фонда развития промышленности. При этом для республики, как перспективного промышленного региона, доля федеральной поддержки составит 90 процентов от общей суммы финансирования проектов.