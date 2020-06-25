Самарские ученые улучшили препарат от осложнений при COVID-19

Сейчас в университете проводят серию исследований по воздействию импульсного магнитного поля на лекарственные препараты. Помимо антибиотиков, также изучается пентоксифиллин. Он уменьшает вязкость крови, предотвращая образование тромбов, а также увеличивает концентрацию кислорода в тканях. Его применяют в том числе для предотвращения опасных осложнений во время лечения новой коронавирусной инфекции.

На базе научно-исследовательской лаборатории "Прогрессивные технологические процессы пластического деформирования" вуза создана магнитно-импульсная установка "Био" по облучению лекарств. Сейчас эксперименты начали проводить на крови здоровых доноров. Ранее безопасность облученного пентоксифиллина уже была проверена на мышах. Обработанный препарат исследовался на наличие образования свободных радикалов: вредных последствий от облучения ученые не обнаружили.

- Импульсное магнитное поле увеличивает активность пентоксифиллина практически в два раза, то есть, вязкость крови уменьшается в два раза, что может существенно повлиять на процесс тромбообразования" - пояснила инженер-конструктор лаборатории Наталья Роденко.

Исследователи также изучили продолжительность действия активированных лекарств. Оказалось, что эффект воздействия сохраняется от трех часов до суток, в зависимости от интенсивности облучения, уточнила доцент кафедры биохимии, биотехнологии и биоинженерии Татьяна Васильева.

Ученые уже готовятся к проведению дополнительных опытов. Планируется разработать технологию облучения лекарственных препаратов для увеличения их биологической активности.

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