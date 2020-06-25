В Чувашии в индустриальном парке запустили новое производство

Новости

Драчев выдвинул свою кандидатуру на пост главы СБР 13:57
В России отменят репатриацию валютной выручки 13:53
Доставка грузов в Крым железной дорогой подешевеет на 27-50 процентов 13:50
Песков рассказал о ситуации с открытием границ 13:48
Тизер: продолжение "Рассказа служанки" выйдет в 2021 году 13:47
Кабмин дополнительно направит более 20 млрд рублей на выплаты врачам 13:44
В Москве стартовала программа "Миллион призов" 13:38
Песков проголосовал по поправкам к Конституции 13:37
В Коми на плато Маньпупунер обнаружили группу нелегальных туристов 13:37
Песков ответил на вопрос о голосовании Путина по поправкам к Конституции 13:29
В Госдуме назвали возмутительной реакцию Киева на парады в Крыму 13:29
Названы особенности новой российской системы дистанционного минирования 13:28
Котяков дал прогноз по количеству сотрудников на удаленке 13:27
Мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" расширится до Волги 13:25
На ВДНХ открылся вейк-парк 13:22
Для подростков пройдет онлайн-школа "Лето моей карьеры" 13:18
Лукашенко произвел очередную кадровую рокировку в Минэкономике 13:17
В Госдуме сообщили об отмене летней сессии ПАСЕ 13:15
Вышел "трейлер" фильма про покемонов для взрослых 13:13
Вышел трейлер боевика с Честейн, Малковичем и Фарреллом "Агент Ева" 13:06
В Ростове задержали группу телефонных мошенников 13:06
У электромобилей Tesla обнаружили новый дефект 13:00
На Кубани предотвратили заказное убийство местного жителя 12:59
Дмитрий Реут: Видеонаблюдение за ходом голосования доступно онлайн 12:58
В Москве изъяли 3,6 килограмма наркотиков 12:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в этом году пройдут школьные выпускные балы
Как в этом году пройдут школьные выпускные балы
Верховный суд разрешил не платить налоги с прощеных долгов
Верховный суд разрешил не платить налоги с прощеных долгов
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
25.06.2020 13:25
Проект: В регионах

В Чувашии в индустриальном парке запустили новое производство

Текст: Сергей Кирсанов
В индустриальном парке города Канаш открылось производство холодильных шкафов.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

С работой нового предприятия ознакомился врио главы Чувашии Олег Николаев.

По его словам, реализовать крупные инвестиционные проекты на льготных условиях позволяет статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

Фото: iStock
В Чувашии увеличат финансирование программы сельского развития

Так, в индустриальном парке арендатор получает не просто помещение, а возможность запустить собственное производство на полностью подготовленной площадке. Здесь подведены коммуникации, создана инфраструктура, продумана дорожная сеть. Эффективная организация процессов производства, хранения и транспортировки продукции позволяют существенно снизить издержки.

Кроме того, резиденты первые пять налоговых периодов будут платить налог на прибыль только в размере 5 процентов, вторые пять периодов - 12 процентов. Также предусмотрено полное освобождение от уплаты налога на имущество и налога на землю.

Именно так компания, выпускающая торгово-холодильное оборудование, запустила в Канаше свое новое производство. Здание завода построено "с нуля", оснащено современным технологическим оборудованием. На сегодняшний день на предприятии запущено серийное производство 12 моделей холодильных шкафов.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
В Чувашии планируют создать производство современных тракторов

- Благодаря таким льготным условиям развиваются новые производства, создаются новые рабочие места, растут налоговые отчисления в бюджет. Важно, что происходят такие позитивные процессы на благо жителей республики, - подчеркнул Николаев.

В настоящее время на особой экономической территории в Канаше свои промышленные площадки разместили три резидента. По планам, в ближайшие семь лет здесь будут открыты 17 производств.

Ранее врио главы Чувашии посетил индустриальные парки в Чебоксарах. В планах чувашского правительства в ближайшее время создать преференциальную территорию в моногороде Новочебоксарск.

Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чувашия - путь к успеху

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Путин: В моем окружении не может быть тех, кто не верит в Россию
Медведев: Поправки к Конституции развивают принцип разделения властей
МИД РФ: США могут нарушить акт Россия - НАТО
В Гидрометцентре дали прогноз по температурным аномалиям до конца июня