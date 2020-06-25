В Чувашии в индустриальном парке запустили новое производство

В индустриальном парке города Канаш открылось производство холодильных шкафов.

С работой нового предприятия ознакомился врио главы Чувашии Олег Николаев.

По его словам, реализовать крупные инвестиционные проекты на льготных условиях позволяет статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

Так, в индустриальном парке арендатор получает не просто помещение, а возможность запустить собственное производство на полностью подготовленной площадке. Здесь подведены коммуникации, создана инфраструктура, продумана дорожная сеть. Эффективная организация процессов производства, хранения и транспортировки продукции позволяют существенно снизить издержки.

Кроме того, резиденты первые пять налоговых периодов будут платить налог на прибыль только в размере 5 процентов, вторые пять периодов - 12 процентов. Также предусмотрено полное освобождение от уплаты налога на имущество и налога на землю.

Именно так компания, выпускающая торгово-холодильное оборудование, запустила в Канаше свое новое производство. Здание завода построено "с нуля", оснащено современным технологическим оборудованием. На сегодняшний день на предприятии запущено серийное производство 12 моделей холодильных шкафов.

- Благодаря таким льготным условиям развиваются новые производства, создаются новые рабочие места, растут налоговые отчисления в бюджет. Важно, что происходят такие позитивные процессы на благо жителей республики, - подчеркнул Николаев.

В настоящее время на особой экономической территории в Канаше свои промышленные площадки разместили три резидента. По планам, в ближайшие семь лет здесь будут открыты 17 производств.

Ранее врио главы Чувашии посетил индустриальные парки в Чебоксарах. В планах чувашского правительства в ближайшее время создать преференциальную территорию в моногороде Новочебоксарск.