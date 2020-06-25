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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Гидрометцентре дали прогноз по температурным аномалиям до конца июня

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Гидрометцентре рассказали о температурных аномалиях до конца июня. Избежит этого разве что центр Европейской России, где показатели температур будут около нормы, а вот в центре и на западе Приволжского федерального округа, на Урале - они в среднем окажутся на четыре градуса ниже, а на большей части Азиатской территории, напротив, превысят норму на четыре-восемь градусов.

Фото: iStock
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"Наибольшие отклонения будут наблюдаться в Сибири. Среднесуточная температура на большей части Сибири составит 20 градусов. На Урале и в Приволжье в среднем будет от 12 до 16 тепла", - приводит данные синоптиков РИА Новости.

При этом в столице и в Санкт-Петербурге среднесуточные температуры будут в норме - 16 градусов тепла. На юге страны до конца июня в среднем около +20 градусов.

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