В Нижнем Новгороде загорелся Литературный музей Горького

Здание литературного музея Максима Горького загорелось в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе Главного управления МЧС России по области.

В доме, расположенном на улице Минина, горит второй этаж, площадь возгорания составляет 150 квадратных метров. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Историческое здание Литературного музея Горького располагает большим количеством экспонатов, связанных с жизнью великого пролетарского писателя, фотографов-художников Андрея Карелина и Максима Дмитриева, музыканта Василия Виллуана, писателей Павла Мельникова-Печерского и Владимира Короленко.