В Пензенской области первые объекты по нацпроектам сдали досрочно

В Пензе активно идет работа по реализации нацпроектов, запланированных на этот год. Некоторые объекты удалось сдать досрочно с опережением графика.

Полностью выполнены работы на 34 участках дорожного строительства, которое велось в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на территории Пензенской области. В этом году на реконструкцию дорожной сети регион направил 1,9 миллиарда рублей, из них 1,1 миллиарда составили средства федерального бюджета.

Как сообщили в правительстве Пензенской области, с подрядными организациями заключены контракты по 90 объектам. В настоящее время дорожные работы активно ведутся на 43 участках. С июля подрядные организации приступают к работам на оставшихся объектах. Выполнено устройство асфальтобетонного покрытия почти на 85 процентов, уложено 876 тысяч квадратных метров асфальтобетонной смеси.

- В 2020 году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в регионе будет отремонтировано 110 км автомобильных дорог местного и регионального значения. Будут выполнены работы по устройству тротуаров, установят барьерное ограждение, а также новые дорожные знаки, 12 светофоров и 30 камер фотовидеофиксации для предотвращения нарушений правил дорожного движения, - пояснил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

В конце июля запланирована сдача капиталоемких объектов в рамках дорожного строительства.

В сентябре распахнут двери две новые школы, построенные в рамках нацпроектов "Образование" и "Жилье и комфортная среда". Они возведены в самом быстрорастущем районе города Пензы - Арбеково и рассчитаны на 800 и 1100 мест каждая.

В них есть все необходимое для организации образовательного процесса: просторные светлые кабинеты, специальное оборудование для проведения уроков технологии у мальчиков и девочек, несколько компьютерных классов, библиотека, а также кабинет психолога, хореографии, спортивный зал с инвентарем и тренажерами. Актовый зал вмещает до 400 человек, он оснащен экраном, проектором и акустическим оборудованием. Есть и столовая с пищеблоком полного цикла. Новые школы имеют медицинский блок с кабинетом стоматолога.

На прилегающей территории расположены футбольное поле с искусственным покрытием, по две баскетбольных и волейбольных площадки, есть игровые зоны для детей разных возрастов.

На базе школ будут работать кружки дополнительного образования по спортивному, информационно-техническому и художественно-эстетическому направлениям. Образовательные учреждения станут социокультурным центром микрорайона.

В сумме на строительство школ было направлено 1,5 миллиарда рублей.

- Начиная с 2016 года, вновь построенные у нас школы становятся именными. Так школе на 1100 мест в селе Засечном Пензенского района было присвоено имя нашего земляка, поэта Михаила Лермонтова. Школе № 66 - имя Виктора Стукалова, почетного гражданина города Пензы. Вновь построенная школа на 800 мест будет носить имя генерала Василия Глазунова, - пояснил министр образования Пензенской области Александр Воронков.

С 2016 года Пензенская область участвует в федеральной программе по созданию новых мест в общеобразовательных организациях. За эти годы построены семь новых школ.

В рамках национального проекта "Демография" для детей дошкольного возраста в этом году создадут 380 мест. Запланировано строительство двух детсадов на 120 мест каждый в микрорайоне Заря Пензы и селе Засечном. Еще 160 мест будет создано за счет капитального ремонта и реконструкции действующих детских садов.

В Засечном строительство детского сада началось в июне. За две недели рабочие полностью завершили фундамент и приступили к возведению первого этажа. На объекте трудятся до 140 человек в две смены. Установлено круглосуточное видеонаблюдение.

- Через две недели полностью завершим возведение первого этажа, установим перекрытия и приступим ко второму этажу, - говорит застройщик Андрей Пчелинцев. - Работы по благоустройству территории планируем начать уже в конце лета, чтобы до наступления холодов все было завершено. Сдать детский сад планируется в декабре 2020 года.

Одна из главных задач нацпроекта "Здравоохранение" - повысить доступность медицинской помощи на селе. В селе Пашково Земетчинского района с опережением графика на месяц завершена установка модульного здания новой врачебной амбулатории. Следующий этап - благоустройство территории.

В новой врачебной амбулатории планируется принимать 25 человек в смену. Здесь будут работать врач общей практики, две медицинские сестры, стоматолог, педиатр и гинеколог, по графику будут приезжать специалисты из районной больницы.

Медицинскую помощь в новой амбулатории будут получать более 1700 жителей из близлежащих сел.