С этой недели все пензенские музеи возобновили работу, а это значит, что экскурсии теперь будут не только виртуальными.

Во времена засилья гаджетов и мгновенных сообщений сложно всерьез увлечь кого-то трехтомником собрания сочинений Виссариона Белинского, но землякам неистового критика удалось совершить невозможное. На его малую родину в село Чембар, ныне районный центр Белинский, едут с разных уголков России и дальнего зарубежья. Это не только ценители классической художественной прозы, но и любители поэзии малых провинциальных городов, в них еще можно отыскать застрявшие во времени дома и целые улочки.

Из неопубликованного

Белинский и Лермонтов были почти ровесниками, к тому же соседями. Тогда это звучало бы как литературный анекдот, но теперь село Лермонтово находится в Белинском районе, заметьте, не наоборот.

До наших дней сохранилась усадьба Белынских, именно так писалась фамилия уездного доктора - отца будущего литературного критика, его дед был родом из села Белынь Пензенской губернии. Но строптивый юноша еще в студенческие годы поменял всего одну букву и вписал имя в мировую историю. Сегодня в Пензе в честь Белинского названы университет, центральный парк и город, где прошли его детские годы.

Сохранилась родительская усадьба, здесь можно увидеть немало личных вещей классика. В последний раз Виссарион возвращался в Чембар и жил в доме родителей в 1830 году.

По мнению многих краеведов, эта усадьба представляет большую историческую ценность, чем более раскрученный музей-заповедник "Тарханы" - имение бабушки Лермонтова, расположенное всего в 20 километрах. Оно было почти полностью разрушено и восстанавливалось по уцелевшим документам и фотографиям. А усадьба Белынских сохранилась в первозданном виде, здесь даже нет электричества, залы освещает только падающий из окон свет. Гостей встречает зеркало в полный рост, в которое смотрелся еще Виссарион Григорьевич.

Кстати, в этом музее расскажут и о Лермонтове, да такое, что никогда не услышишь от экскурсоводов в "Тарханах". Уникальные сведения - не чья-то выдумка, а не опубликованные пока записки современников. Одна из них - мать первого директора музея в Чембаре Мария Храмова, которая лично знала тех, кто застал и Лермонтова, и Белинского.

- Бабушка Лермонтова Елизавета Алексеевна была в уезде фигурой видной. Ее кибитку возили вместо лошадей два лакея. В одного из них она была, по всей видимости, влюблена и в молодости не дала ему жениться. В отместку он частенько ронял повозку с барыней в грязь, но каждый раз избегал наказания. От себя лакея она не отпускала, - рассказывает специалист по просветительской работе музея-усадьбы Белинского Любовь Руднева.

Такие зарисовки о местных помещиках, царивших нравах и обычаях провинциального города она может рассказывать часами. Как бабушка Лермонтова пожаловалась архиепископу на местного священника, который обвенчал здешнего помещика, влюбившегося в крепостную девушку младше его на 29 лет. Историю с неравным браком еще долго обсуждали, но священника простили. А пару не принимали ни в высшем свете, ни в крестьянской среде. Хотя их потомки стали потом известными художниками и просветителями.

- Люди приезжают в чужой город, и он кажется им таким холодным, неуютным. Но, когда они ближе знакомятся с его обывателями, историей семей, места становятся для них ближе. Такие истории красноречивее многих экспонатов, - говорит Любовь Руднева.

- В музее Белинского работают самоотверженные люди, ревностно относящиеся к своему детищу. Русские разночинцы после всех интеллектуальных брожений, социальных потрясений подняли вопрос о том, что Россия - особая цивилизация. Одним из первых об этом стал говорить Белинский. И только за эти смелые взгляды достаточно его ценить, - говорит консультант ЮНЕСКО по охране памятников культуры Алексей Сюзюмов.

Отдых на природе

В Белинский приезжают, чтобы почувствовать запах столетий.

Здесь сохранились три мемориальных здания начала XIX века. Помимо усадьбы Белынских это уездное училище, где он учился с другими мальчишками 10-12 лет, и дом купца Антюшина - памятник архитектуры. Все они открыты для посещения.

А вокруг них можно увидеть настоящий неотлакированный город с кустами сирени и грунтовыми дорогами, почти как двести лет тому назад.

Напротив дома Белынских жил помещик Петр Шугаев - ревностный патриот. Он первым добился установить памятники Белинскому и Лермонтову. Он же создатель урочища Шугай, памятника ландшафтной культуры, который до сих пор хранит следы заботливых хозяйских рук. Стройные ряды вековых берез и цветущие кусты акации скрывают море душистой земляники.

Рядом с урочищем находится роща "12 дубков", где любил прятаться от обид задиристый Мишель, как звала Лермонтова бабушка. По преданию, здесь родилась его первая поэма "Черкесы". Местные виды отдаленно напоминают Кавказ.

Хранители памяти

Как ни странно, Белинский был женат. Почему-то этот факт вызывает у посетителей музея искреннее удивление. За пять лет брака родились трое детей, но двое умерли в младенчестве, выжила только дочь Ольга. Она уехала на греческий остров Корфу, там вышла замуж, в Греции живут потомки Белинского от двух его внуков.

- Они приезжали в пензенский музей в 1991 и 2001 годах. Потом связь с ними прервалась. Это самые обычные люди. Среди них есть продавцы, менеджеры среднего звена, доктора и преподаватели, даже политики. Они бережно хранят вещи, которые передала им русская бабушка. Музею-усадьбе они подарили картину "Белинский на смертном одре", посчитав, что здесь для нее лучшее место. Сейчас она находится в Пензенской картинной галерее, - рассказывает Любовь Руднева.

В Москве проживают многочисленные потомки, связанные родством по линии братьев и сестер Белынского.

- Имя Белинского, конечно, было мне знакомо - поверхностно, не более того. Когда я школьником наткнулся на три тома его сочинений, подаренных моей бабушке в восьмом классе, то полистал их, повертел и поставил обратно на полку. С тех пор Белинский стал для меня чем-то абстрактным, метафизическим, призрачным: имя есть, труды есть, а что за человек - не знаю, - признается один из гостей музея-усадьбы петербуржец Александр Маталов. - Атмосфера дома совпала с моими ожиданиями спокойствия, приглушенности и грустной безысходности. Обстановка проста, а мебель скромна и грубовата. Конечно, я не скоро отважусь на изучение статей и рецензий Белинского из хранящегося у матушки трехтомника, но музей сделал свое доброе дело. Фигура "неистового Виссариона" перестала для меня быть абстрактной, как прежде.

Что надо знать о Виссарионе Белинском

В детстве на мальчика сильно действовали рассказы отца и городские слухи о проделках чиновников и помещиков. Его сильно возмущала тирания.

Отец Белинского был первым врачом, который в Чембаре стал делать прививки от оспы. До этого крестьяне были убеждены, что от уколов вырастут рога.

Белинский сотрудничал с передовыми литературными журналами России и обязательно первым подписывал на них своего отца, высылал ему все экземпляры, а сестрам - журналы с картинками парижской моды.

Личное кредо: "Я рожден, чтобы называть вещи их настоящими именами; я в мире боец".

Любимый цветок - фиалка.

В тему

В июне проводится литературный фестиваль "Белинская весна", в этом году он проходит в онлайн-формате.

Все материалы доступны на сайте belinskayavesna.ru.

Здесь же можно совершить виртуальную экскурсию по музею-усадьбе Белинского с использованием элементов дополненной реальности. Ваше внимание обратят на себя самые ценные экспонаты и расскажут больше, чем экскурсоводы.

Уточнить информацию можно по телефонам музея: (8412) 56-14-73, 56-13-12.