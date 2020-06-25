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25.06.2020 10:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Пермском крае двое мужчин получили сроки за похищение девушки

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

В Прикамье суд признал виновными двух жителей Перми, они совершили преступление, предусмотренное частью 1 статьи № 139 УК РФ (похищение человека).

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Как пояснили в СК России по Пермскому краю, следствием и судом установлено, что 26-летний осужденный вместе со своим 30-летним подельником похитил из квартиры 25-летнюю знакомую. При этом мужчины нанесли побои родственникам девушки, которые пытались воспрепятствовать похищению. Осужденные сутки удерживали потерпевшую против ее воли в одном из мини-отелей Перми. В результате она была освобождена сотрудниками полиции.

Суд приговорил организатора похищения к трем годам и двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима. Его подельник был осужден на два года и шесть месяцев лишения свободы условно.

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