В сельских школах Удмуртии 1 сентября 2020 года откроются 42 центра образования гуманитарного и цифрового профилей "Точка роста". Они должны обеспечить равный доступ к современному образованию детей независимо от их места жительства.

Не только уроки

Что будут представлять собой эти центры, кто в них сможет заниматься и как обновится материально-техническая база школ, корреспонденту "РГ" рассказала начальник отдела ведомственного проектного офиса министерства образования и науки Удмуртии по взаимодействию с муниципальными и региональными органами власти Людмила Брянцева.

- "Точка роста" - это образовательное пространство, которое включает в себя два учебных кабинета и пространство для коворкинг-зоны, - говорит она. - В большинстве школ решили, что под них отдадут учебные кабинеты информатики и технологии, ОБЖ. В коворкинг-зоне можно будет сыграть в шахматы, работать над проектами. Такие образовательные центры с начала нового учебного года появятся во всех сельских районах Удмуртии и в двух малых городах - Камбарке и Можге. Это практически по одной-две школы в районе, но, например, в Увинском и Завьяловском центры появятся сразу в трех школах.

Предполагается, что учиться в этих образовательных центрах будут не после уроков, как в кружках, а в течение всего дня. Да и не только школьники, но и ребята из детских садов, и старшее поколение. При этом для обучения применят современное оборудование - квадрокоптеры, 3D-принтеры, VR (виртуальная реальность. - Прим. ред.)-устройства, наборы по механике для технологии и физики, а также компьютерную интерактивную технику. Больше чем в половине "Точек роста" - в 22 школах - появятся музыкальные гостиные с инструментами.

- Также в рамках "Точек роста" большое внимание уделяется формированию у детей навыков и умений правильно реагировать и принимать решения в какой-либо экстремальной ситуации, чтобы сохранить свою жизнь. Поэтому в центры поступит оборудование по оказанию первой медицинской помощи - наглядные пособия, манекены для тренировок, на которых ребята смогут отрабатывать свои навыки, - продолжает Брянцева.

И не только для подростков

Если все "Точки роста" будут организованы в школах, то в Селтинском районе под центр строят отдельное двухэтажное здание рядом со школой. Общая площадь помещения составит 576 квадратных метров. На первом этаже будет образовательный центр, а на втором - актовый зал школы.

- Для реализации программ как основного, так и дополнительного образования актовый зал тоже всегда необходим, - считает Брянцева. - Поэтому в принципе все пространство будет представлять собой образовательный комплекс и использоваться населением. Мы делаем большую ставку на этот район, потому что здесь уже сформирована программа дополнительного образования для разных слоев населения, - сказала Брянцева.

В свою очередь, коллектив школы с нетерпением ждет открытия нового образовательного пространства, которое сделает учебу для подрастающего поколения гораздо интереснее.

- Мы с коллективом очень рады, что у нас появится еще один новый современный корпус, - признается директор Селтинской средней общеобразовательной школы Аркадий Голубев. - Я оканчивал эту школу еще в деревянных зданиях, а сейчас она меняется до неузнаваемости, причем делается все добротно. Ждем с нетерпением открытия, родители интересуются, можно ли им будет ходить в "Точку роста". Если даже старшему поколению интересно, что уж говорить о ребятах. Я думаю, центр у нас будет работать круглые сутки, и в выходные тоже.

Директор школы добавил, что коллектив для работы в "Точке роста" набрали "молодой и задорный". Все они уже прошли дополнительную переподготовку, и настрой у них боевой.

- Отдельное здание чем хорошо? Если к нам будут приезжать ученики других школ, то их занятия не будут сказываться на основном учебном процессе, и это очень здорово, - считает Голубев.

Учителя повысили квалификацию

К слову, повышение квалификации педагогов, работающих в "Точке роста", - одно из главных требований. Оно необходимо, чтобы современное оборудование не лежало в шкафу, а использовалось повсеместно и эффективно. Кроме обычных учителей в штатное расписание школ ввели до трех новых ставок для педагогов дополнительного образования. Сейчас в Удмуртии уже провели два семинара для учителей ОБЖ, где им рассказывали об изменении подходов и методик преподавания предмета, на практике учили работать с новой техникой. Такой же семинар, но из-за пандемии уже онлайн провели с учителями технологии. Также и тех и других учили проводить интегрированные уроки.

- 475 педагогов, которые будут работать в центрах, прошли еще и дистанционный курс компетенций проектной деятельности по формированию у детей навыков работать в команде, вести проект, эффективно его реализовывать и понимать, что такое дизайн-мышление, как его можно использовать в учебном процессе. Это необходимо для того, чтобы школьники имели знания, которые будут необходимы им для становления во взрослой жизни, - подытожила Брянцева.

Кстати

В Удмуртии на создание "Точек роста" в 2020 году потратят около 46 миллионов рублей, предоставленных из федерального бюджета. Из бюджета республики в рамках регионального проекта "Цифровая образовательная среда" центры дополнительно получат на приобретение оборудования еще по два миллиона на школу. Кроме того, Удмуртия выделила 32 миллиона на приобретение для центров новой учебной и корпусной мебели. Сейчас во всех школах с "Точками роста" проводится широкомасштабный ремонт, который к 20 августа все учреждения должны завершить.

А как у соседей?

В Кировской области доступная среда будет создана в четырех образовательных организациях - на эти цели в 2020 году направлено более 4,9 миллиона рублей. Беспрепятственный доступ для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) появится в детском саду N 3 города Кирово-Чепецка, школах-интернатах для детей с ОВЗ поселков Кумены и Светлополянск (Верхнекамский район), а также в центре развития творчества детей и юношества "Радуга" (Киров).

В "Радуге", как рассказала директор учреждения Светлана Бусоргина, готов и ждет использования приставной пандус к входу в центр, расширены дверные проемы входной группы для детей-колясочников. К новому учебному году выполнят ремонты внутренних помещений - в коридорах стены облицуют специальной тактильной плиткой со шрифтом Брайля. Будут оборудованы санитарно-гигиенические помещения.

"Очень рады возможности закупить специальное автоматизированное компьютерное рабочее место для слабослышащих детей. В комплекте встроенный микрофон и динамики, которые позволят комфортно заниматься с этими детьми. Появится компьютерное рабочее место и для занятий со слабовидящими детьми, со специальной клавиатурой", - поделилась Светлана Бусоргина.

В реализации мероприятий федеральной государственной программы "Доступная среда"

образовательные организации Кировской области участвуют с 2012-го: ежегодно четыре из них получают средства федерального, областного и муниципального бюджетов на адаптацию зданий и приобретение специального учебно-методического и реабилитационного оборудования для обучения детей-инвалидов.