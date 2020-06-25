Житель Пермского края осужден за убийство из винтовки

Суд признал виновным 54-летнего жителя села Верх-Юсьва Пермского края, который совершил преступление, предусмотренное частью 1 статьи № 105 УК РФ "Убийство".

Как пояснили в СК России по Пермскому краю, следствием и судом установлено, что осужденный в своем доме в Верх-Юсьве распивал спиртные напитки со своим 53-летним знакомым. Между мужчинами произошла ссора. Хозяин дома взял в руки пневматическую винтовку и с близкой дистанции совершил прицельный выстрел в знакомого. Потерпевший упал на пол и перестал двигаться, а осужденный перезарядил винтовку и произвел повторный выстрел в потерпевшего, причинив ему травму, не совместимую с жизнью.

Суд приговорил виновного к лишению свободы на девять лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.