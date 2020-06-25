Житель Сарова, "заминировавший" полицейский участок, осужден на 6 лет

Житель Нижегородской области, сообщивший по телефону о якобы заминированном отделе полиции, получил шесть лет лишения свободы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Инцидент произошел 23 декабря 2019 года. Нетрезвого ранее судимого мужчину доставили в межмуниципальное управление МВД России по Сарову для того, чтобы составить протокол о совершенном им административном правонарушении.

Там его посадили в специальное помещение для задержанных в дежурной части здания полиции. Мужчина позвонил по номеру "112" и, представившись чужим именем, сообщил диспетчеру о том, что через 40 минут в здании полиции Сарова произойдет взрыв.

На суде свою вину он полностью признал. Суд классифицировал действия мужчины по части 3 статьи 207 УК РФ - заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет в исправительной колонии строгого режима.