Общественность Вятки и Удмуртии бьет тревогу: к природоохранному законодательству многие их земляки относятся, грубо говоря, наплевательски.

Горы опилок в Подгорене

Деревня Подгорена Слободского района находится в защитной зоне санатория "Митино", которая является особо охраняемой природной территорией местного значения. Ее границы были утверждены постановлением правительства региона еще в 2012 году, и там запрещено строительство промышленных объектов и ведение хозяйственной деятельности, сопровождающейся загрязнением окружающей среды.

Несмотря на это, несколько лет назад там появилась лесопилка. И теперь круглый год с утра до вечера на ней обрабатывают древесину.

- Одновременно работает несколько пил, - говорят местные жители. - Шум от них идет на всю деревню, его слышно даже с закрытыми окнами. Кроме того, на этих участках складируют горы опилок и других производственных отходов. Ветер разносит мусор и на наши участки.

Подгоренцы несколько раз обращали на это внимание районных властей, но чиновники утверждают, что у них нет полномочий для проведения земельного контроля. И даже наоборот - в 2018 году администрация поселения дала предпринимателю разрешение перевести три участка из зоны жилой застройки в зону предприятий V класса вредности, и теперь там можно размещать объекты строительной промышленности и склады. Чиновники обосновывают это решение тем, что оно было принято на публичных слушаниях. Но местные жители говорят, что их об этом не извещали.

Несколько месяцев назад по жалобе людей проверку провел Роспотребнадзор. Его сотрудники выявили нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, которые создают угрозу жизни и здоровью населения. Так, замеры уровня шума показали, что он превышает предельно допустимые значения. Кроме того, лесопильное производство и производство деталей деревянных изделий относится к IV классу опасности и должно иметь санитарно-защитную зону не менее 100 метров. При этом ближайшие жилые дома находятся всего в 10 метрах от лесопилки. За эти нарушения по решению суда предприниматель получил лишь тысячу рублей штрафа и продолжил свою деятельность.

Региональное отделение ОНФ направило обращение в местное министерство окружающей среды с просьбой провести проверку.

- Во-первых, использование земельных участков не соответствует их назначению, даже тех, которые переведены в промышленную зону, - говорит эксперт ОНФ Константин Шарапов. - Там разрешено размещать предприятия V класса вредности, а лесопильное производство относится к IV классу. Во-вторых, нужно проверить, законно ли вообще вести такую деятельность на территории защитной зоны санатория.

Кроме того, эти участки могут входить в границы "зеленого щита" - лесопаркового зеленого пояса Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского, который был создан в 2018 году. На его территории запрещено создавать объекты по переработке древесины.

Как сообщили "РГ" в областной прокуратуре, по данному факту организована проверка.

При выявлении нарушений законодательства будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на их устранение.

После нас хоть потоп

В надзорном ведомстве также отметили, что в регионе нередки случаи нарушений арендаторами условий использования лесных участков. В соответствии с требованиями Лесного кодекса РФ вырубленные, погибшие, поврежденные леса подлежат воспроизводству согласно договорам аренды. Однако на практике этого не происходит. Так, Котельничская межрайонная прокуратура выявила целый букет таких нарушений со стороны местного бизнеса. Пришлось в судебном порядке обязать предпринимателей очищать места лесозаготовок от порубочных остатков, которые, разлагаясь, портят лес, а еще представляют пожарную опасность.

В Юрье также потребовалось вмешательство сотрудников надзорного ведомства, чтобы ликвидировать несанкционированную свалку остатков вырубленной древесины после ремонта и реконструкции линий электропередач. Подрядчик, выполнявший работы, просто оставил срубленные деревья вблизи дома N 23 по улице Халтурина, чем вызвал возмущение местных жителей.

А вблизи села Истобенск Оричевского района индивидуальный предприниматель организовал несанкционированную свалку отходов, остающихся после переработки и консервирования овощей. Помойка была ликвидирована лишь после вмешательства природоохранной прокуратуры.

Отметились глава района и нефтяники

В Удмуртии за последний месяц выявили сразу несколько случаев нарушения природоохранного законодательства, а причастными к ним оказались даже крупные компании и чиновники.

Так, главу Красногорского района Владимира Корепанова обвинили в нарушении режима особо охраняемых природных территорий и превышении должностных полномочий, сообщили в Следственном управлении СК России по республике.

По информации силовиков, чиновник издал незаконное постановление, которым разрешил предпринимателю добывать песок на особо охраняемой природной территории регионального значения - государственного природного комплексного заказника "Салинский", который расположен в 2,5 километра от села Красногорское. Такие работы там запрещены, однако бизнесмен благополучно добывал песок с декабря 2019 года. Ущерб недрам, среде обитания животного мира, охотничьим ресурсам и землям сельхозназначения оценили в 24 миллиона рублей.

По факту происшествия возбудили уголовные дела по части 2 статьи 286 и статье 262 УК России. Сейчас следователи выясняют обстоятельства преступления, уже провели обыски на работе и в доме Корепанова, изъяли оригиналы необходимых документов, допрашиваются свидетели.

Кроме того, в республике за последний месяц дважды привлекли к административной ответственности за нарушение требований законодательства об охране и использовании недр предприятие "Удмуртнефть". Прокуратура региона выяснила, что компания допускает разработку нефтяных месторождений, нарушая требования технических проектов. Кроме того, часть скважин на одном из месторождений находится в консервации уже более 15 лет, а состояние стволов скважин не контролируется, что грозит загрязнением недр и подземных вод. Компанию оштрафовали на 600 тысяч, а виновное лицо - на 30 тысяч рублей. Кроме того, в конце мая "Удмуртнефть" оштрафовали еще на 400 тысяч рублей за то, что предприятие не провело рекультивацию загрязненных земель. Спустя семь месяцев после разлива нефтесодержащей жидкости на Лозолюкско-Зуринском месторождении земли до сих пор остаются загрязненными.

Среди нарушителей законодательства об охране окружающей среды оказался и завод "Ижсталь". Оказалось, что во время выплавки металла предприятие периодически выбрасывает в атмосферу пылегазовоздушные смеси без очистки. Завод попросили устранить нарушения, сейчас там принимают для этого все меры.

Тем временем

В Игринском районе Удмуртии водоканал при добыче питьевой воды использовал недра без лицензии и при этом взимал плату с населения. С предприятия потребовали получить лицензию на добычу подземных вод. Похожая ситуация сложилась и в поселке Ува: там управляющая компания при добыче воды не исполняет требования имеющейся лицензии.

- Организацией не выполнены требования по разработке и утверждению проекта зоны санитарной охраны по скважинам, указанным в лицензии, не получены необходимые согласования и экспертизы. Кроме того, компанией не разработан и не согласован в установленном законом порядке проект водозабора по скважинам, - рассказали в прокуратуре Удмуртии.

Ведомство направило иск в суд, чтобы признать действия управляющей компании незаконными.