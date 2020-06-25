Жительница Кирова получила 15 лет за убийство двухлетнего сына

В Кирове осудили 30-летнюю женщину, которая летом 2019 года убила своего двухлетнего сына. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по области.

14 августа она пришла с ребенком в гости к знакомым, где они в компании выпивали. Во время застолья мальчик стал проситься на улицу и пытался открыть входную дверь. Женщине это не понравилось, она схватила нож и несколько раз ударила им сына. От полученных травм ребенок умер на месте.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК России. Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что женщина вменяема. Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде 15 лет колонии общего режима с ограничением свободы на один год.