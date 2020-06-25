Андрей Травников отметил важность голосования по поправкам в Конституцию

В Новосибирской области завершается первый день голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ.

Глава региона Андрей Травников проголосовал на участке № 2001, отметив, насколько важно каждому жителю области прийти на избирательный участок и выразить свое отношение к предложенным поправкам.

- В единый день голосования 13 сентября нам предстоит избирать почти пять тысяч депутатов самых разных уровней - от поселкового и городского до депутатов заксобрания. Но я считаю, что сегодняшнее голосование - по поправкам в Конституцию - на порядок важнее. Решения, которые мы примем, будут зафиксированы в основном законе нашей страны и обязательны к исполнению не только текущим поколением представителей власти, но и последующими поколениями, - сказал Андрей Травников. - Я считаю, что поправки направлены на защиту как общегосударственных интересов, так и интересов каждого жителя Российской Федерации.

Губернатор отметил, что поправки сформированы в результате глубокой, подробной работы, сбора предложений со всей страны. Они носят стратегический характер и окажут положительное влияние на жизнь не только сегодняшних жителей Новосибирской области, страны в целом, но и будущих поколений.

Одновременно с общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию в Новосибирской области организованы опрос по определению приоритетов распределения "Народного бюджета" и сбор подписей по вопросу присвоения Новосибирску почетного звания "Город трудовой доблести". Глава региона также принял в них участие.

В Новосибирской области с сегодняшнего дня работают более двух тысяч избирательных участков. На всех соблюдаются строгие санитарно-эпидемиологические меры: каждому выдают медицинскую маску и перчатки (в случае их отсутствия), при голосовании - одноразовую ручку. На входе в помещения для голосования организован температурный контроль.