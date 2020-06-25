Барнаул претендует на звание города трудовой доблести

Барнаульцев приглашают принять участие в историческом для родного города событии - сегодня, 25 июня, стартует голосование за присвоение Барнаулу почетного звания "Город трудовой доблести". Каждый горожанин может внести свой вклад, отдав должное героическому прошлому столицы Алтайского края.

- Присвоение Барнаулу звания "Город трудовой доблести" - это заслуженная дань подвигу тех, кто самоотверженно трудился в годы войны здесь, в тылу, чтобы приблизить Победу, - уверен док-тор исторических наук, профессор Валерий Скубневский.

Напомним, что накануне 75-летия Победы в Великой Отечественной войне президент РФ подписал закон, который расширил перечень почетных званий российских городов. К званиям "Город-герой" и "Город воинской славы" добавилось еще одно - "Город трудовой доблести". Сегодня на него претендуют более двадцати российских городов, в том числе и Барнаул. Основанием для присвоения почетного звания будут заслуги и награды предприятий и жителей города, проявивших трудовой героизм и самоотверженность в годы Великой Отечественной войны.

- Чтобы Барнаул мог носить почетное звание "Город трудовой доблести", необходимо одобрение его жителей, - отметил глава города Вячеслав Франк. - Поэтому мы предлагаем горожанам высказать свое мнение во время проведения голосования по поправкам к Конституции РФ.

Принять участие в голосовании могут все жители Барнаула в возрасте от четырнадцати лет и старше. Для этого нужно прийти на избирательный участок в период с 25 по 30 июня с 16:00 до 20:00 часов, а 1 июля - 08:00 до 20:00 часов с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность. И в листе голосования ответить на вопрос "Вы поддерживаете предложение о присвоении городу Барнаулу почетного звания "Город трудовой доблести"?"

Всего в Барнауле будут работать пять районных и 135 счетных комиссий, которые располагаются на участках, где проходит голосование по поправкам к Конституции РФ. По завершении голосования о присвоении городу почетного звания его результаты подсчитает специальная комиссия, в которую вошли депутаты Госдумы и краевого заксобрания, общественники, деятели культуры, представители предприятий.

- Очень важно, чтобы барнаульцы знали об этом голосовании, пришли и поддержали инициативу присвоения городу почетного звания, - отмечает заместитель председателя комиссии, депутат Государственной Думы РФ Наталья Кувшинова. - На сайте доблестьалтая.рф это уже сделали более пяти тысяч горожан. Уверена, что неравнодушных граждан у нас намного больше.

После того как голоса барнаульцев будут подсчитаны, администрация города направит ходатайство о присвоении почетного звания в АКЗС и губернатору Алтайского края. Затем документы направят в Российскую академию наук и Всероссийский оргкомитет "Победа". В городах, которые будут удостоены этого звания, установят памятную стелу и трижды в год - 1 и 9 Мая, а также в День города - будут производить праздничные салюты.

- Звание "Город трудовой доблести" очень важно для нашего города, который внес колоссальный вклад в Великую Победу, - уверен глава регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Алтайском крае Сергей Войтюк. - В Барнаул было эвакуировано большое количество заводов, на которых в годы войны самоотверженно трудились горожане. И нам, их потомкам, важно поддержать эту инициативу, отдать дань памяти тем великим труженикам.

Примеров героизма наших земляков достаточно. В Барнауле были сформированы четыре дивизии и две отдельные стрелковые бригады, которые принимали участие в обороне Москвы, прорыве блокады Ленинграда, в Сталинградской, Курской, Орловской битвах, в наступательных операциях в Белоруссии, Польше, Восточной Пруссии, в штурме Берлина. Более 15 тысяч барнаульцев погибли на фронтах Великой Отечественной войны. За боевые подвиги 27 жителям города было присвоено звание Героя Советского Союза, а летчик штурмовой авиации Павел Плотников удостоен этого звания дважды, четверо стали полными кавалерами ордена Славы.

Стенды выставки, посвященной юбилею Победы, разместили в сквере перед театром драмы имени Василия Шукшина. Фото: Пресс-служба администрации Барнаула

- Но и в тылу люди работали героически, причем не только взрослые, но и дети, подростки, - подчеркивает профессор кафедры отечественной истории Института истории и международных отношений АлтГУ Валерий Скубневский. - Большая ноша легла на плечи женщин, которые заменили ушедших на фронт мужчин. Барнаул в 1941-1942 годах принял 14 эвакуированных заводов из Москвы, Ленинграда, Сталинграда, Подольска, Луганска, Харькова, а также два вуза, два театра и военные госпитали. Вместе с оборудованием в наш город приезжали специалисты, их нужно было расселять, поэтому в авральном режиме строили не только заводы, но и новые дома. За годы войны население Барнаула увеличилось на пятьдесят тысяч: если в начале 1941 года в городе проживало 160 тысяч человек, то к 1945 году - уже более 200 тысяч.

Героическое прошлое Барнаула подтверждено документами Государственного архива Алтайского края. Около 300 документов, рассказывающих о трудовом подвиге барнаульцев в годы войны, представлено на выставке, посвященной юбилею Победы. Экспозиция размещена в Госархиве, а также несколько стендов выставлено в сквере перед театром драмы имени Василия Шукшина. Так что любой желающий может узнать больше об истории родного города.

- Барнаул не только принял эвакуированные предприятия и в короткие сроки наладил производство боеприпасов и запчастей для военной техники, - говорит начальник отдела использования и публикации документов Государственного архива Алтайского края Дарья Полякова. - Наш город поставлял на фронт продукты питания. Барнаульцы организовывали сбор теплых вещей и денежных средств для фронта, стирали и ремонтировали обмундирование, школьники собирали лекарственные травы. Никто не остался в стороне от общего дела.

На эвакуированных предприятиях рабочие перевыполняли трудовые нормы на 200-400 процентов. Женщины и подростки буквально жили у станков.

- Звание "Город трудовой доб-лести" присуждается тем городам, кто обеспечивал бесперебойную поставку продукции для фронта. Барнаул заслужил это звание, ведь здесь в годы войны производили каждый второй винтовочный патрон 7-62, дизельными моторами оснастили каждый пятый танк Т-34, выпустили фантастическое количество ткани, из которой шили военную форму. Неимоверными усилиями жители Барнаула выполнили все поставленные перед ними задачи, не подвели страну и армию. Три предприятия еще в годы войны были награждены орденом Ленина - это трест "Стройгаз", "Трансмаш" и станкостроительный завод, - подчеркивает Дарья Полякова.

Справка "РГ"

За годы войны Барнаул стал индустриальным центром Алтайского края - к 1944 году здесь насчитывалось 76 промышленных предприятий и артелей. Объем промышленной продукции в 1941-1944 годах увеличился в 49 раз. Только один станкостроительный завод дал фронту за время войны более миллиарда патронов, "Транс-маш" произвел свыше десяти тысяч дизельных двигателей. Кроме эвакуированных предприятий, на выпуск военной продукции перешли и местные предприятия. Они изготавливали снарядные гильзы, ручные гранаты, корпуса артиллерийских снарядов, горючие смеси. Меланжевый комбинат выпустил 137 миллионов метров ткани, из которой сшили форму для бойцов пятидесяти дивизий.

Перевыполняли норму

Фото: Архив администрации Барнаула

В цехах оборонных заводов работали женщины и дети. Из воспоминаний труженицы тыла Галины Стратоновой, с 1941 по 1946 годы трудившейся токарем на Барнаульском станкостроительном заводе: "Самое тяжелое время было в 1942 году - мы работали по 15-18 часов, домой не уходили, спали прямо в цехах. От усталости просто валились с ног. Однажды меня чуть не затянуло в станок - я стала засыпать прямо за работой..."