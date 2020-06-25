Барнаул претендует на звание города трудовой доблести

- Присвоение Барнаулу звания "Город трудовой доблести" - это заслуженная дань подвигу тех, кто самоотверженно трудился в годы войны здесь, в тылу, чтобы приблизить Победу, - уверен док-тор исторических наук, профессор Валерий Скубневский.
Напомним, что накануне 75-летия Победы в Великой Отечественной войне президент РФ подписал закон, который расширил перечень почетных званий российских городов. К званиям "Город-герой" и "Город воинской славы" добавилось еще одно - "Город трудовой доблести". Сегодня на него претендуют более двадцати российских городов, в том числе и Барнаул. Основанием для присвоения почетного звания будут заслуги и награды предприятий и жителей города, проявивших трудовой героизм и самоотверженность в годы Великой Отечественной войны.
- Чтобы Барнаул мог носить почетное звание "Город трудовой доблести", необходимо одобрение его жителей, - отметил глава города Вячеслав Франк. - Поэтому мы предлагаем горожанам высказать свое мнение во время проведения голосования по поправкам к Конституции РФ.
Принять участие в голосовании могут все жители Барнаула в возрасте от четырнадцати лет и старше. Для этого нужно прийти на избирательный участок в период с 25 по 30 июня с 16:00 до 20:00 часов, а 1 июля - 08:00 до 20:00 часов с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность. И в листе голосования ответить на вопрос "Вы поддерживаете предложение о присвоении городу Барнаулу почетного звания "Город трудовой доблести"?"
Всего в Барнауле будут работать пять районных и 135 счетных комиссий, которые располагаются на участках, где проходит голосование по поправкам к Конституции РФ. По завершении голосования о присвоении городу почетного звания его результаты подсчитает специальная комиссия, в которую вошли депутаты Госдумы и краевого заксобрания, общественники, деятели культуры, представители предприятий.
- Очень важно, чтобы барнаульцы знали об этом голосовании, пришли и поддержали инициативу присвоения городу почетного звания, - отмечает заместитель председателя комиссии, депутат Государственной Думы РФ Наталья Кувшинова. - На сайте доблестьалтая.рф это уже сделали более пяти тысяч горожан. Уверена, что неравнодушных граждан у нас намного больше.
После того как голоса барнаульцев будут подсчитаны, администрация города направит ходатайство о присвоении почетного звания в АКЗС и губернатору Алтайского края. Затем документы направят в Российскую академию наук и Всероссийский оргкомитет "Победа". В городах, которые будут удостоены этого звания, установят памятную стелу и трижды в год - 1 и 9 Мая, а также в День города - будут производить праздничные салюты.
- Звание "Город трудовой доблести" очень важно для нашего города, который внес колоссальный вклад в Великую Победу, - уверен глава регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Алтайском крае Сергей Войтюк. - В Барнаул было эвакуировано большое количество заводов, на которых в годы войны самоотверженно трудились горожане. И нам, их потомкам, важно поддержать эту инициативу, отдать дань памяти тем великим труженикам.
Примеров героизма наших земляков достаточно. В Барнауле были сформированы четыре дивизии и две отдельные стрелковые бригады, которые принимали участие в обороне Москвы, прорыве блокады Ленинграда, в Сталинградской, Курской, Орловской битвах, в наступательных операциях в Белоруссии, Польше, Восточной Пруссии, в штурме Берлина. Более 15 тысяч барнаульцев погибли на фронтах Великой Отечественной войны. За боевые подвиги 27 жителям города было присвоено звание Героя Советского Союза, а летчик штурмовой авиации Павел Плотников удостоен этого звания дважды, четверо стали полными кавалерами ордена Славы.
- Но и в тылу люди работали героически, причем не только взрослые, но и дети, подростки, - подчеркивает профессор кафедры отечественной истории Института истории и международных отношений АлтГУ Валерий Скубневский. - Большая ноша легла на плечи женщин, которые заменили ушедших на фронт мужчин. Барнаул в 1941-1942 годах принял 14 эвакуированных заводов из Москвы, Ленинграда, Сталинграда, Подольска, Луганска, Харькова, а также два вуза, два театра и военные госпитали. Вместе с оборудованием в наш город приезжали специалисты, их нужно было расселять, поэтому в авральном режиме строили не только заводы, но и новые дома. За годы войны население Барнаула увеличилось на пятьдесят тысяч: если в начале 1941 года в городе проживало 160 тысяч человек, то к 1945 году - уже более 200 тысяч.
Героическое прошлое Барнаула подтверждено документами Государственного архива Алтайского края. Около 300 документов, рассказывающих о трудовом подвиге барнаульцев в годы войны, представлено на выставке, посвященной юбилею Победы. Экспозиция размещена в Госархиве, а также несколько стендов выставлено в сквере перед театром драмы имени Василия Шукшина. Так что любой желающий может узнать больше об истории родного города.
- Барнаул не только принял эвакуированные предприятия и в короткие сроки наладил производство боеприпасов и запчастей для военной техники, - говорит начальник отдела использования и публикации документов Государственного архива Алтайского края Дарья Полякова. - Наш город поставлял на фронт продукты питания. Барнаульцы организовывали сбор теплых вещей и денежных средств для фронта, стирали и ремонтировали обмундирование, школьники собирали лекарственные травы. Никто не остался в стороне от общего дела.
На эвакуированных предприятиях рабочие перевыполняли трудовые нормы на 200-400 процентов. Женщины и подростки буквально жили у станков.
- Звание "Город трудовой доб-лести" присуждается тем городам, кто обеспечивал бесперебойную поставку продукции для фронта. Барнаул заслужил это звание, ведь здесь в годы войны производили каждый второй винтовочный патрон 7-62, дизельными моторами оснастили каждый пятый танк Т-34, выпустили фантастическое количество ткани, из которой шили военную форму. Неимоверными усилиями жители Барнаула выполнили все поставленные перед ними задачи, не подвели страну и армию. Три предприятия еще в годы войны были награждены орденом Ленина - это трест "Стройгаз", "Трансмаш" и станкостроительный завод, - подчеркивает Дарья Полякова.
Справка "РГ"
За годы войны Барнаул стал индустриальным центром Алтайского края - к 1944 году здесь насчитывалось 76 промышленных предприятий и артелей. Объем промышленной продукции в 1941-1944 годах увеличился в 49 раз. Только один станкостроительный завод дал фронту за время войны более миллиарда патронов, "Транс-маш" произвел свыше десяти тысяч дизельных двигателей. Кроме эвакуированных предприятий, на выпуск военной продукции перешли и местные предприятия. Они изготавливали снарядные гильзы, ручные гранаты, корпуса артиллерийских снарядов, горючие смеси. Меланжевый комбинат выпустил 137 миллионов метров ткани, из которой сшили форму для бойцов пятидесяти дивизий.
В цехах оборонных заводов работали женщины и дети. Из воспоминаний труженицы тыла Галины Стратоновой, с 1941 по 1946 годы трудившейся токарем на Барнаульском станкостроительном заводе: "Самое тяжелое время было в 1942 году - мы работали по 15-18 часов, домой не уходили, спали прямо в цехах. От усталости просто валились с ног. Однажды меня чуть не затянуло в станок - я стала засыпать прямо за работой..."