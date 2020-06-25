Глава Алтайского края самоизолировался из-за COVID-19 у сотрудников

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко теперь будет работать дистанционно из дома, поскольку попал в число тех, кто контактировал с инфицированными COVID-19. Об этом сегодня сообщила пресс-служба главы региона.

- Губернатор находится под наблюдением врачей, ему предстоит пройти тесты на коронавирусную инфекцию, сделать компьютерную томограмму и сдать анализы, - пояснил начальник департамента по информационной политике Дмитрий Негреев.

Как отметили в ведомстве, Виктору Томенко пришлось уйти в самоизоляцию после того, как у нескольких сотрудников правительства края, с которыми он регулярно контактировал, был выявлен коронавирус.

Сам губернатор, комментируя переход на дистанционный режим работы, отметил, что в последние месяцы большинство совещаний в правительстве края итак проходили по видеосвязи. "Но каждый день все равно приходилось общаться с большим количеством людей. Сейчас, поскольку у нескольких сотрудников правительства тесты на коронавирус оказались положительными, я принял решение работать из дома, чтобы не подвергать других опасности", - подчеркнул он.

В последние две недели в Алтайском крае вновь отмечен рост числа инфицированных COVID-19. Если в начале июня количество заражений сократилось до 57-69 в сутки, то с 15 июня их число стабильно превышает 70 случаев. Так, по данным регионального оперативного штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции на 25 июня зарегистрировано 78 новых случаев заражения. Общее число инфицированных в Алтайском крае достигло 3600 человек, 2482 из которых уже выздоровели, 63 - скончались, в том числе четверо за последние сутки. Сейчас в больницах находятся 78 тяжелых пациентов с COVID-19, 24 из них - на аппаратах ИВЛ.