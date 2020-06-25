Новосибирск даже в условиях ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса, удерживает статус крупнейшего транспортного узла Сибири. Эксперты полагают, что спрос на транспортно-логистические услуги будет увеличиваться, однако и этому сегменту нужна поддержка.

До начала пандемии показатели экспорта из Новосибирской области уверенно росли. Как сообщил кантри-менеджер по Уральскому и Сибирскому федеральным округам группы компаний "AsstrA" Даниил Чертов, в первом квартале этого года экспортные поставки увеличились на 53,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Традиционно основными позициями стали мясо и молоко, готовая пищевая продукция, а также семена рапса, сои, льна масличного, лес и древесина, а главными странами-импортерами - Китай, Казахстан, Болгария и Латвия.

По данным Новосибирскстата, около 97 процентов внешнеторгового оборота транспортных услуг в прошлом году пришлось на дальнее зарубежье. Лидирует воздушный транспорт - 94,5 процента всего оборота. Как сообщила пресс-служба международного аэропорта Толмачево, грузопоток достиг 34 142 тонн - на семь процентов больше показателей 2018-го. В первом квартале 2020 года грузопоток составил 7 649 тонн, что на семь процентов превышает показатель января-марта прошлого года, в том числе в марте - 3 017 тонн (рост - девять процентов).

- Новосибирск - крупный логистический центр Зауралья, это всегда было нашей сильной стороной, важной экономической составляющей. Через Новосибирск шел большой поток транспорта, туристов. Но в условиях пандемии наиболее пострадавшими отраслями оказались транспорт, авиа-, авто- и железнодорожные перевозки, туризм, гостиничный бизнес, сфера развлечений, непродовольственный ретейл, спорт, культура. В период ограничений несколько сотен предприятий полностью или частично не работали, - напомнил мэр Новосибирска, первый вице-президент Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (АСДГ) Анатолий Локоть, выступая на заседании совета АСДГ, проходившем в режиме видеосвязи.

Из-за распространения коронавируса и введения с 31 марта этого года в регионе режима повышенной готовности деловая активность участников ВЭД значительно снизилась. Закрытие границ, прежде всего с КНР, и сокращение объемов производства в этой стране отразились на работе логистических компаний, большинство которых имеет поставщиков и потребителей в Китае.

Однако, как отмечает кантри-менеджер ГК "AsstrA" Даниил Чертов, компании смогли перестроиться и предложить альтернативные виды транспортировки - например, комбинированные.

Это подтверждают показатели работы Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД), которая совместно с логистическими компаниями-партнерами за пять месяцев 2020 года отправила 581 контейнерный поезд, в том числе 242 за рубеж - через сухопутные пограничные переходы и припортовые станции Дальнего Востока. Еще 339 отправлено на станции Восточного и Западного полигонов сети железных дорог, а также на станции ЗСЖД. Общее число контейнерных поездов, сформированных в Новосибирской области в январе-мае, увеличилось на 33 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

- После создания в регионе инфраструктуры для контрейлерных перевозок (железнодорожная платформа для транспортировки автомобильных фур) логистика еще больше переместится в сторону инфраструктуры РЖД, - подчеркивает Даниил Чертов.

В свою очередь в правительстве Новосибирской области рассчитывают на увеличение грузопотока после реконструкции второй взлетно-посадочной полосы (ВПП) новосибирского аэропорта. Реализация проекта стоимостью 3,6 миллиарда рублей должна быть завершена к январю 2021 года.

- Толмачево - важнейший авиационный хаб, он будет наращивать объемы грузовых и пассажирских перевозок. Реконструкция второй взлетно-посадочной полосы позволит к 2023 году значительно увеличить пропускную способность и создать задел для перспективного развития аэропорта на десять-пятнадцать лет. Одновременно идет реконструкция терминала и проектирование реконструкции первой ВПП, - сообщил глава региона Андрей Травников.

- Технические характеристики ВПП-2 позволят принимать любые воздушные суда без ограничения максимальной взлетной массы. Такими же характеристиками будут обладать новый перрон и рулежные дорожки, - отметил генеральный директор ОАО "Аэропорт Толмачево" Евгений Янкилевич.

В этом году на территории аэропортового комплекса предполагается открыть логистический хаб "Почты России", в зону обслуживания которого войдут Новосибирская, Омская, Кемеровская, Томская области, Алтайский край и Республика Алтай.

Перспективными для доставки грузов могут стать и автомобильные направления после ввода Восточного и Южного автодорожных обходов Новосибирска, строительства магистрали непрерывного движения "Юго-Западный транзит", продолжения улицы Стартовой для перераспределения потоков с мостов на левом берегу реки Оби и строительства автодорожных обходов населенных пунктов, через которые проходят транзитные потоки транс-порта (Черепаново, Тогучин, Колывань, Маслянино, Ярково, Карасук).

Между тем в Союзе транспортников, экспедиторов и логистов Сибири (СТЭЛС) полагают, что отрасли необходима поддержка для преодоления последствий коронавирусной инфекции. В числе предложений - снижение административных барьеров при осуществлении грузовых перевозок автомобильным и железнодорожным транспортом, а также уменьшение налоговой нагрузки. По словам президента СТЭЛС Сергея Максимова, предложения направлены в правительство Новосибирской области. Также рассматриваются перспективы организации железнодорожных перевозок из регионов Западной Сибири в Китай транзитом через территорию Казахстана.

Представители СТЭЛС и областного правительства на совместном заседании отметили, что, несмотря на проблемы, связанные с ограничением приема грузов в контейнерах на Восточном полигоне, руководство РЖД значительно упростило доступ пользователей к услугам железнодорожного транспорта и стало эффективнее взаимодействовать с предприятиями малого и среднего бизнеса.

Прямая речь

Федор Николаев, председатель комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Законодательного собрания Новосибирской области:

- Новосибирская агломерация должна развиваться в качестве логистического узла, и речь идет не только об аэропортовой зоне. Это и реконструкция федеральной трассы М-51, дороги Р-254 "Иртыш", всех подъездных и рокадных дорог.

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