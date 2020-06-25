Новосибирский ансамбль народного танца "Сибирские узоры" поддержал земляков, остающихся в режиме ограничительных мер, ироничным фотопроектом. Автор идеи, дизайнер и фотограф Саша Лакфар, назвала его: "Русские красавицы ждут окончания самоизоляции". Фотографии, вернее, искусные коллажи, собирают в Сети тысячи лайков и сотни комментариев.

В этом году ансамбль отмечает 25 лет, однако юбилейные мероприятия пришлось перенести на ноябрь. Безусловно, отмена концертов и репетиций заставила сибирских красавиц заскучать, и это стало основной темой проекта.

- Нам хотелось сделать что-то очень родное, знакомое с детства, вот мы и взяли за основу образ ведущей передачи "В гостях у сказки", которая, встречая нас с телеэкрана, открывала расписные ставни, - вспоминает Саша Лакфар. - Так возникла идея окна. Но это должны были быть необычные окна, поэтому я обратился к Ивану Хафизову, автору уникального проекта "Виртуальный музей наличников". Там мы взяли фотографии пяти наличников из разных уголков России. Оставалось только объединить их с нашими красавицами.

Одна из героинь пытается развеять скуку чтением книг, другая смотрит ролики в интернете, третья красится - а вдруг самоизоляцию завтра отменят? Наряды для красавиц долго искать не пришлось, взяли сценические костюмы.

- За окном не видно, но на мне длинное хороводное платье в пол, - поясняет одна из участниц проекта Дарья Кутолина. - В отличие от коротких "плясовых" платьев, оно должно скрывать движения, создавать ощущение, что русская девушка словно плывет в танце. Неслучайно чаще всего барышню в хороводе сравнивали с лебедушкой. Это вообще очень "природный", исконно русский танец, каждая из участниц которого ассоциировала себя с ветром, кроной дерева, рекой, птицей.

По словам Дарьи, участие в молодежном ансамбле дает ребятам особое понимание национальной культуры. Через танец и музыку патриотизм воспитывается сам собой, без громких лозунгов и размахивания флагом. К тому же русский народный танец раскрывает особенности национального характера.

- Разные танцы на Руси соответствовали поводу. Например, хоровод - это обрядовый, праздничный танец, в нем девушка должна была выражать кротость, скромность, - отмечает Дарья Кутолина. - А вот парный танец предназначался для первого знакомства молодых людей, и здесь они старались показать себя с лучшей стороны. Девушки могли подчеркнуть свою красоту, остроумие, а парни - удаль и ловкость. От мальчишек русский народный танец вообще требует отменной физической подготовки, ведь на сцене приходится выполнять акробатические кульбиты.

Но не только наряды девушек и сами красавицы отвечают в фотопроекте за воплощение национальных традиций, но и причудливое обрамление, предоставленное виртуальным музеем nalichniki.com. Как подчеркивает его автор Иван Хафизов, наличники на окнах - исключительно русская традиция.

Во всем мире зазоры между рамой окна и стеной деревянного дома закрывали обычными планками и только в нашей стране старались украсить окна резными узорами. Сегодня наличники можно встретить не только в ряде соседних республик, но, например, в Польше, или на приграничных территориях Аляски - там, где в период расцвета деревянного зодчества было велико влияние России. Встречаются они даже в Германии, где в XIX веке возникали русские деревни. При этом внутри каждого российского региона есть свои традиции.

- Если вы внимательно посмотрите на наличники, например, в Ивановской и Томской областях, вы увидите, что они отличаются, и вряд ли потом спутаете их, - уверен создатель необычного музея. - В отдельно взятом регионе они могут отличаться в деталях, но имеют общие черты, и чтобы увидеть их, необязательно обладать архитектурным образованием. В Ивановской области нижняя, подоконная часть наличника, по размерам сопоставима или даже может быть больше верхней. Также легко идентифицируются томские - "ампирные", наличники, почти все они были белого цвета.

Очень легко, по словам Ивана Хафизова, идентифицируются томские, своего рода "ампирные", наличники. За время советской власти ушла традиция красить их, но в дореволюционном Томске почти все наличники были белыми. Иркутские наличники узнать тоже несложно. Это единственный город, где в 1894 году была проведена работа по каталогизации наличников для изучения истории калоризации города. Иркутские наличники первой трети XIX века - это чаще всего постельные цвета и почти обязательное присутствие ромбов на ставнях. Этот стиль повлиял и на украшение домов в XX веке.

Справка "РГ"

Заслуженный коллектив народного творчества России ансамбль народного танца "Сибирские узоры" профессионально обучает детей и подростков искусству танца с 1995 года. Ансамбль является членом международного танцевального комитета "ЮНЕСКО", 45-кратным обладателем гран-при всероссийских и международных конкурсов, в том числе становился победителем Дельфийских игр. Художественный руководитель коллектива Ирина Овечкина ? Почетный работник общего образования РФ, Заслуженный работник культуры и искусств Новосибирской области.

Кстати

В рамках фотопроекта "Сибирские узоры" представлены наличники из Иркутска, Коломны, Томска, Саратова и Калуги.

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