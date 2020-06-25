Герой Советского Союза Григорий Гридасов - личность на Алтае хорошо известная. В Барнауле, на доме по адресу проспект Ленина, 29, в его честь установлена мемориальная доска. В краевом центре его именем названа улица. В музее школы № 55 оформлены выставки, посвященные Григорию Макаровичу и его семье. Но есть еще память, хранимая в семейных легендах. О Григории Макаровиче рассказывает его племянница Елена Борблик. Кстати, она - профессиональный историк.

Григорий Гридасов был призван в армию после окончания школы в 1940 году.

- Об этом мне рассказала моя мама, сестра Григория Макаровича, - вспоминает Елена Михайловна. - Когда он учился в десятом классе школы № 5 Камня-на-Оби, к ним приходили офицеры из военкомата, беседовали со старшеклассниками, убеждали идти служить в армию добровольно, не дожидаясь призыва (он начинался с девтнадцати лет). Мальчишки всем классом сказали "да". Бабушка, мама Григория, не хотела, чтобы он был военным. Но он же не мог сказать: "Меня дома не пускают". И пошел в армию.

Григорий попал в Забайкалье, где окончил на отлично школу младших командиров. На фронт попал в ноябре 1942 года. Воевал на Курской дуге. Участвовал в боях за плацдармы на реках Снов, Сож, Десна, Днепр. Про войну, как многие фронтовики, хлебнувшие лиха на передовой, рассказывал редко. Но пару раз племяннице повезло.

- Был тяжелый момент, когда из-за истощения он стал весить всего 38 килограммов. Его отправили в прифронтовой дом отдыха на две недели. Он рассказывал: "Мы там только ели и спали". Выдержал неделю - немного придя в себя, сбежал в родной 258-й Хабаровский стрелковый полк. До конца не поправился, и его поставили "на хозяйственную часть". "Я пешком не ходил - у меня лошадь была. И я там отъелся", - вспоминал дядя Гриша. Три месяца он пробыл на этой должности, но за это время погибли несколько разведчиков. И ему сказали: "Возвращайся". Вспоминая эту историю, он улыбался, но глаза не смеялись. Сказал с такой растяжкой: "Не хотелось... Страшно было, что убьют... Но ведь надо было".

В другой раз обронил, что среди его бойцов было немало бывших заключенных.

- Командира они звали "начальником". Дядя вспоминал, что разведчики из бывших зеков часто действовали по настроению. Например, во время рейда в тыл врага они, разузнав обстановку, могли сказать: "Начальник, немцев там… полно! Не пойдем". "И что же вы делали?", - спросила я. "Имитировали обнаружение группы - открывали стрельбу, немцы отвечали". Но если возникала острая необходимость, если разведданные позарез были нужны, его бойцы в любых условиях приводили "языка" и всегда, если доходило по серьезного боестолкновения, выносили своих раненых или убитых. Потом, правда, просили: "Начальник, отпусти на три дня". Отпускал. Прикрывал. Несмотря на угрозу трибунала. Но бойцы ни разу не подвели, возвращались точно в срок. Дядя сказал: "Я всегда поражался, как они находили полк, особенно в конце войны, уже на чужой территории".

- Есть еще одна история, связанная с Григорием Макаровичем. Она про любовь, ее рассказала мама. В армии у дяди был близкий друг Андрей Трофимович Цигулев, из Тальменки (они и после войны дружили). Однажды в полк прибыла переводчица из Москвы, девушка из профессорской семьи. Друзья тут же влюбились в нее. Когда один шел в разведку, а другой оставался в части, оба думали о том, как быть с любовью, если один из них не вернется с задания. Что скажет девушка тому, кто остался в живых? Но случилось иначе: девушку тяжело ранило, операция в Москве не спасла. История эта получила продолжение.

Гридень – это княжеский дружинник. Григорий Макарович сполна оправдал свою фамилию, защищая отечество

Мама в 1943 году окончила мединститут в Новосибирске и вместе с дипломом, как все, получила военный билет и форму. Часть их выпуска (и маму в том числе) отправили на курсы в Москву. Однажды она приходит в общежитие, а ей говорят: "Марина Гридасова, к тебе пришли". Стоит хорошо одетая женщина лет тридцати. Оказалось, это старшая сестра погибшей переводчицы. Ее семья хотела понять, что же такого было в этом сибирском парне, что их умница, красавица, профессорская дочка его полюбила? "И о чем вы говорили?" - "Она спрашивала о родителях - кто они, о семье… ничего особенного". Действительно, что же было такого особенного в этих молодых сибиряках, что позволило им столько всего выдержать, перенести, совершить?

В Барнауле, на доме по адресу проспект Ленина, 29, установлена мемориальная доска в честь Григория Гридасова Фото: Архив Елены Борблик

18 апреля 1945 года лейтенант Гридасов принял свой последний бой в Великой Отечественной войне. В тот день его полк, участвовавший в Моравско-Остравской наступательной операции, форсировал реку Опава. Разведчикам была поставлена задача: проникнуть в расположение врага и выяснить, как охраняется переправа. Линию фронта перешли ночью, ползком по оврагу. Добравшись до реки, увидели, что незамеченными пройти к мосту невозможно. Гридасов принял решение захватить переправу до рассвета. Разведчики сделали это без потерь - помог фактор внезапности. Заняли круговую оборону, отбили двенадцать атак, в последний раз дошло до рукопашной. Лейтенант Гридасов был тяжело ранен и контужен.

Он долго лечился в госпиталях. На всю оставшуюся жизнь правая рука осталась искалеченной, но Гридасов научился ей писать. Плавал, ходил на лыжах. Домой он вернулся весной 1946-го. Дома почти никого не было. Отец трудился в Барнауле, мобилизованный в трудармию. Брат Иван, отвоевав в сорок пятом с японцами, дослуживал на Дальнем Востоке. Сестра Марина, военный врач, тоже еще находилась в армии. А 55-летняя мама пахала на корове окрестные поля - лошадей к 1943 году на Алтае почти не осталось. В послевоенном тылу было немногим легче, чем на передовой.

Звезду Героя Григорий Макарович получил только через год после окончания войны - волокита с документами затянулась.

В середине шестидесятых барнаульский хирург Алексей Соколов извлек из щеки фронтовика горсть осколков.

- Дядя пришел к нам и показал на ладони с десяток осколков - они были позеленевшие, страшно перекрученные с очень острыми краями. В "Русской правде" Ярослава Мудрого встречается слово "гридень". Гридень - это княжеский дружинник. Получается, Григорий Макарович оправдал свою фамилию, защищая страну и ее безопасность всю жизнь.

Досье "РГ"

Григорий Гридасов родился 19 июня 1922 года в селе Жуланка (ныне входит в Кочковский район Новосибирской области). Вскоре семья переехала в Камень-на-Оби, где и прошло детство Григория.

На фронте прошел путь от рядового до командира взвода разведки. За время войны был награжден орденами Красной Звезды, Александра Невского и Великой Отечественной войны I и II степени, чехословацким орденом, девятью медалями, среди которых "За отвагу". Умер и похоронен в 1995 году в Симферополе, где жил с 1976 года.

У Григория Гридасова растут четыре правнука, и два из них названы в честь прадеда.