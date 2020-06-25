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Проект: В регионах

Не место отдыха

На индустриальные парки предлагают распространить режим непрерывной деятельности
Текст: Ирина Егорова (Новосибирск)
Российская газета - Экономика Сибири № 136(8190)
Минпромторг РФ рекомендовал региональным властям оказать поддержку индустриальным паркам в связи с последствиями пандемии коронавирусной инфекции. Свои предложения в правительство России направила и Ассоциация индустриальных парков (АИП) России.

По данным "Инвестиционного портала Новосибирской области", в регионе зарегистрировано четыре индустриальных парка. Представитель одного из них, созданного на территории завода "Экран", в ходе организованной АИП онлайн-дискуссии предложил поддержать управляющие компании промпарков, пострадавших из-за ограничений, предусмотренных режимом повышенной готовности. По мнению заместителя генерального директора по развитию и GR АО "Завод "Экран" Егора Казанцева, если резиденты не осуществляют арендные платежи, то нужно компенсировать УК недополученные доходы.

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Среди других прозвучавших во время дискуссии предложений - снижение для управляющих компаний ИП платежей во внебюджетные фонды, арендные каникулы и уменьшение ставки упрощенной системы налогообложения для резидентов промпарков.

- По сути, в официальном письме минпромторга РФ в том или ином виде нашли отражение все обсуждаемые нами антикризисные меры, которые будут способствовать сохранению рабочих мест и восстановлению экономики, - отметил Егор Казанцев. - Например, если мы предлагаем компенсировать выпадающие доходы и издержки управляющих компаний, то минпромторг разрешает использовать для пополнения оборотных средств льготные займы, предоставляемые региональными фондами развития промышленности.

Ведомство предлагает высшим должностным лицам субъектов федерации: рассмотреть возможность продлить на год сроки выполнения обязательств, взятых на себя управляющими компаниями и резидентами промпарков при получении господдержки из средств федерального и региональных бюджетов; освободить от уплаты имущественного и земельного налогов на 2020 год (или снизить ставки по ним) участников парковых проектов; ввести для них арендные каникулы, если они арендуют объекты недвижимости и земельные участки, находящиеся в муниципальной или региональной собственности.

Кроме того, минпромторг РФ призывает распространить на индустриальные парки и технопарки режим непрерывной деятельности.

- Сейчас это базовое для отрасли условие, поскольку оно обеспечит возможность беспрепятственного передвижения сотрудников и осуществления производственной деятельности, - пояснил Егор Казанцев. - Выполнение данной рекомендации не требует затрат, поэтому решение может быть принято в максимально короткие сроки.

Фото: iStock
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Эксперты полагают, что позитивные изменения в отрасли могут произойти уже в нынешнем году. Это связано в том числе и с подготовкой минпромторгом РФ предложений, направленных на развитие индустриальных парков.

- В ходе этой работы будет проведен анализ ситуации в сфере создания и продвижения парков, в том числе эффективности действующих мер поддержки участников парковых проектов. Также необходимо синхронизировать федеральное и региональное законодательство, регламентирующее предоставление господдержки, ввести статистический учет деятельности промпарков, разработать модельную нормативно-правовую базу для субъектов РФ, - подчеркнул Егор Казанцев.

С 1 июля этого года вступят в силу поправки в постановление правительства РФ N 1119, согласно которым региональные власти смогут компенсировать затраты на создание и развитие инфраструктуры индустриальных парков и промышленных технопарков за счет налоговых платежей резидентов, которые ранее зачислялись в федеральный бюджет. Также будут расширены возможности для создания новых или модернизации существующих производственных площадок.

Комментируя поправки, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что ими смогут воспользоваться как новые участники программы, так и регионы, уже получившие такую господдержку в предыдущие годы. Для таких субъектов РФ предусмотрена возможность продления на два года периода возмещения затрат.

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В свою очередь, как сообщила пресс-служба технопарка новосибирского Академгородка (Академпарка), резиденты смогут получить отсрочку арендной платы в связи с пандемией коронавируса. Речь идет об отсрочке платежей за май-декабрь этого года по договорам аренды, заключенным до 18 марта 2020-го - до пятидесяти процентов фиксированной части арендной платы, установленной договором. Отсрочка предоставляется дополнительно к 15-процентной скидке с базовой ставки, предусмотренной для компаний-резидентов Академпарка.

Кроме того, правительство региона продолжит финансовую и нефинансовую поддержку субъектов научной, научно-технической и инновационной деятельности в рамках мероприятий, направленных на подготовку трансфера и коммерциализацию технологий.

Справка "РГ"

По данным Ассоциации индустриальных парков России, резидентами ИП стало 2,2 тысячи компаний малого и среднего бизнеса. В общей сложности ими создано около восьмидесяти тысяч рабочих мест.

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