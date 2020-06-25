Повестка заседания комитета Законодательного собрания Новосибирской области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу (ЖКК) и тарифам включала множество пунктов, среди которых не было проходных. В ходе трехчасовой работы его участники приняли решения по актуальным для жителей области вопросам.

Впрочем, подобным образом законодатели трудились весь период своего созыва. Неслучайно вице-губернатор региона Сергей Семка поблагодарил членов комитета за взаимодействие с руководителями министерств и конструктивную работу. Председатель комитета Евгений Покровский, в свою очередь, отметил плодотворное сотрудничество ветвей власти при решении проблем "мусорной" реформы и обманутых дольщиков. По каждому вопросу, входящему в компетенцию комитета, разворачивались дискуссии. Но в итоге злободневные темы не были упущены, и удалось найти оптимальные решения.

- Один из значимых вопросов, которым пришлось заниматься, - это так называемая "мусорная" реформа. Кто-то скажет, что сделано не так много, но эта тема новая для нас и финансовоемкая для региона. Мы детально рассматривали все составляющие проблемы, было внесено немало предложений и замечаний. Все они доведены до правительства области. Также на наши плечи легли вопросы, которые касались ситуации с обманутыми дольщиками, а она у нас в области очень непростая. Все решения, которые принимались правительством области, учитывали наши пожелания, - подвел предварительные итоги работы председатель комитета по строительству, ЖКК и тарифам Евгений Покровский.

Не раз депутаты становились инициаторами предложений, которые направлялись в адрес федеральных ведомств. Нынешнее заседание - не исключение. Поводом послужила ситуация, связанная с достройкой проблемных домов с участием публично-правовой компании (ППК) "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства".

Напомним, что Новосибирская область вошла в число первых регионов, для которых начиная с 2020 года предусмотрено финансирование завершения строительства жилья. В прошлом году была создана некоммерческая организация "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Новосибирской области". По согласованию с депутатским корпусом, в областном бюджете предусмотрена субсидия в виде взноса в имущество ППК. В 2020-м она составила 289,53 миллиона рублей, в 2021-2022 годах - по 200 миллионов.

Как сообщил депутатам генеральный директор фонда Дмитрий Лактионов, специальная комиссия определила приоритетные для достройки дома. Это четыре наиболее сложных объекта, которые застройщики вряд ли уже сами достроят. В списке - дом № 20а на улице Калинина в городе Обь, дома №№ 12, 13 микрорайона Закаменский в Новосибирске и многоквартирный дом № 12 в поселке Краснообск.

- В свое время на заседании комитета мы рассмотрели этот вопрос, одобрили создание областного фонда. Затем положительное решение приняла сессия заксобрания. То есть Новосибирская область со своей стороны выполнила все требования для того, чтобы стать участником проекта. В общей сложности на достройку проблемных домов регион должен был получить один миллиард рублей на условиях софинансирования, где 78 процентов от суммы выделяет федеральный бюджет и 22 процента - региональный. Однако федеральный фонд - то ли в силу сложившихся обстоятельств, вызванных пандемией коронавируса, то ли каких других - никаких шагов не предпринимает. Предполагается, что специалисты должны провести инструментальное обследование недостроенных домов, - пояснил возникшую ситуацию Евгений Покровский.

Участники обсуждения приняли решение - обратиться на федеральный уровень, чтобы содействовать скорейшей достройке проблемных жилых домов. Обращение будет направлено в два адреса - на имя вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, который курирует развитие строительной отрасли, и генерального директора АО "Дом.рф" Виталия Мутко. Окончательно вопрос будет решен на ближайшей, 56-й сессии ре- гионального парламента.

Как считают члены комитета заксобрания по строительству, ЖКК и тарифам, еще одна их инициатива должна получить федеральную поддержку. Обращение отнести вывоз жидких бытовых отходов (ЖБО) к разряду коммунальных услуг предложено направить премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

На заседании об этом сообщил первый заместитель председателя Законодательного собрания области Андрей Панферов.

- Я получаю много обращений от граждан, проживающих на территории моего избирательного округа в Чановском районе. Проблема, с которой столкнулись жители многоквартирных домов, характерна не только для Новосибирской области, но и для многих регионов нашей страны. Речь идет о ситуации, связанной с увеличением размера платы за услугу по сбору и вывозу ЖБО, - отметил Андрей Панферов.

Согласно действующему законодательству, сбор и вывоз ЖБО не является регулируемым видом деятельности, а относится к конкурентному виду услуг. В результате организации, оказывающие услуги по сбору и вывозу ЖБО, необоснованно увеличивают тарифы на указанную услугу. Так, например, в Новосибирской области размер платы за это увеличился в 2020 году в сравнении с 2019-м более чем в два раза.

Депутаты считают, что отнесение данной услуги к коммунальной позволит производить расчет платы, исходя из показаний приборов учета воды, а при отсутствии приборов учета - из норматива накопления ЖБО. Но это можно сделать только путем внесения изменений в нормативные правовые акты федерального уровня.

Большой блок вопросов, который рассмотрели участники заседания, затронул работу региональных минстроя и министерства ЖКХ и энергетики, а также рег-оператора "Экология - Новосибирск" и Фонда модернизации и развития ЖКХ.

Депутаты обратились к генеральному директору "Экология - Новосибирск" Ларисе Анисимовой с просьбой наладить информирование жителей о возможностях вывоза золы и растительных остатков с территорий частной застройки.

Одной из острых проблем для региона остается обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По данным министерства труда и соцразвития, в этой категории насчитывается 4 722 человека в возрасте от восемнадцати лет и старше. Ежегодно число нуждающихся в жилье увеличивается на пятьсот человек. А область предоставляет лишь 300-350 квартир в год, что не позволяет решить проблему.

Депутаты заксобрания совместно с правительством области предложили подготовить законопроект, который закрепит за минстроем полномочия по строительству (формированию специализированного фонда) жилых помещений для предоставления данной категории граждан.

Помимо этого, депутаты обратили внимание на качество предоставляемого жилья, особенно в районах области.

- Когда подходишь к таким домам, сразу возникает вопрос, как вообще люди здесь живут? Федеральный закон № 44, к сожалению, дает лазейку для недобросовестных застройщиков. Министерство обязано обеспечить качество жилья для сирот на должном уровне, - подчеркнул первый вице-спикер парламента Андрей Панферов.

Отработкой всех юридических нюансов законопроекта займется рабочая группа, документ будет вынесен на июльскую сессию.

Завершая заседание, члены комитета оставили наказ депутатам, которые 13 сентября этого года будут избраны в новый состав заксобрания. При обсуждении проекта бюджета на 2021 год необходимо заложить для муниципальных образований средства на проектно-сметную документацию (ПСД) по объектам водоснабжения. Тем более, как напомнил Евгений Покровский, раньше такая практика была. Из областного бюджета выделялось порядка восьмидесяти миллионов рублей на ПСД по объектам водоснабжения.

Между тем

Комитет заксобрания по строительству, ЖКХ и тарифам призвал социальные службы усилить информирование жителей по вопросу получения компенсаций за капремонт жилья.

- Жители Новосибирской области старше семидесяти лет, при условии того, что они проживают одни и в квартире никто из родственников не прописан, имеют право на компенсацию платы за капитальный ремонт. Однако по закону предоставление компенсаций носит заявительный характер. Таким образом, сначала те, кто имеет право на компенсацию, платят взносы за капремонт, а потом им возмещается часть средств, - пояснил заместитель председателя комитета Дмитрий Козловский. - Зачастую те, кто знает про компенсации, не пишут заявлений, а просто не платят за капремонт, считая, что действуют по закону. В итоге эти пенсионеры попадают в разряд должников, и судебные приставы вычитают их долги из пенсии.

Коек будет больше

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Учитывая ситуацию с пандемией коронавируса, депутаты Законодательного собрания настаивают на серьезном развитии инфекционной службы в регионе. Председатель профильного комитета Игорь Гришунин сообщил, что сегодня рассматриваются различные варианты строительства новой инфекционной больницы на 500-600 коек, которая бы полностью отвечала всем необходимым современным требованиям.