На полях "Саянского бройлера" завершилась посевная. Ни эпидемия, ни капризы погоды не помешали - все работы закончились в положенный срок. И если лето не преподнесет климатических сюрпризов, то аграрии вправе рассчитывать на хороший урожай.

- Вот уже третий год мы применяем четырехпольный севооборот: пшеница - рапс - пшеница - пар. Такое сочетание культур и пара мы подбирали опытным путем несколько лет. Благодаря этому не истощая почву, получаем обильный урожай зерна неизменно высокого качества, - поясняет председатель совета директоров ООО "Саянский бройлер" Владислав Буханов. - А значит, можем поддерживать стабильный рацион для цыплят-бройлеров.

"Саянский бройлер" принципиально не использует белковых добавок вроде костной или рыбной муки - только классический зерновой откорм. Потребность в белке полностью покрывает собственный рапс. А пшеницу поставляют дочернее предприятие "Куйтунская нива" и проверенные фермеры, с которыми у птицеводов давние партнерские отношения. У них предприятие покупает примерно 40 процентов зерна. Такая автономность защищает компанию от скачков цен на корма. Позволяет контролировать качество зерна на всех этапах - от поля до кормушки. А еще дает возможность не зависеть от иностранной рабочей силы. Все сотрудники и на птицеферме, и на земле - местные жители. И когда весной из-за эпидемии закрыли границы и многие сельхозпредприятия столкнулись с нехваткой трактористов, комбайнеров и механизаторов, "Саянский бройлер" вел посевную, не сбавляя темпа.

Успешно справились с полевыми работами и поставщики "Саянского бройлера". Компания из года в год поддерживает фермерские хозяйства, оплачивая часть будущего урожая еще в апреле.

- Денег на посевную надо много. Но банки, как правило, не кредитуют малые сельхозпредприятия. Мы же работаем с этими людьми бок о бок. Видим, как они трудятся, как относятся к земле, к своим обязательствам, и доверяем им. Поэтому авансируем наших поставщиков весной - перед выходом в поля - и в августе - перед уборочной. А зерно забираем в октябре. Фермеры имеют гарантированный сбыт, а мы - корма по фиксированной цене. Таким образом, поддерживаем производителей от Аларского района до Тулуна, - рассказывает Владислав Буханов. - Конечно, без поддержки Министерства сельского хозяйства Иркутской области, без региональных и федеральных программ льготного кредитования, лизинга сельхозтехники и оборудования мы бы не смогли изымать из оборота такие суммы для расчета с фермерами. Получается, что субсидируя крупный бизнес, правительство региона опосредованно поддерживает и малых производителей.

Благодаря поддержке министерства сельского хозяйства, "Саянский бройлер" доукомплектовал свое хозяйство новой зерносушилкой. Несколькими годами раньше - построили современные линии подработки и хранения зерна. Теперь убирать урожай можно при любой влажности - сушилка приведет его в кондиционное состояние. А современные зернохранилища сберегут его до следующего урожая. Это значит, что у бройлеров будет круглый год полноценное питание. А это главный секрет неизменного качества и отменного вкуса конечной продукции холдинга - мяса птицы.

Между тем

"Саянский бройлер" поддерживает не только фермеров. В этом году предприятие стало участником проекта "Курочка по зернышку" - вместе с благотворительным фондом Юрия Тена помогли многодетным семьям с кормами для домашней птицы. Когда в семействе каждый рубль на счету, люди стараются обеспечить себя самостоятельно: овощи с огорода, молоко от своей коровы, многие разводят птицу даже на дачах. Сейчас, во время кризиса, это особенно актуально. Специалисты компании проанализировали, на каком рационе держат цыплят в домашних хозяйствах. И пришли к выводу, что птице нужен дополнительный белок. Поэтому компания выделила 15 тонн пшеницы и 15 тонн так называемой дробленки - самого подходящего корма для цыплят. Отзывы от подопечных семей - самые положительные. Это вдохновило сотрудников "Саянского бройлера": если урожай этой осенью будет таким, как рассчитывают в компании, в следующем году холдинг продолжит поддерживать малоимущие и многодетные семьи кормами.