В Иркутской области подросток погиб при дорожных работах

В Тулуне Иркутской области 16-летний парень погиб, попав под дорожный каток. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону, подросток был рабочим бригады, которая ремонтировала дорогу.

По данным следствия, молодой человек в какой-то момент упал на спину на асфальт, а техника проехала по нему. Смерть наступила мгновенно.

Возбуждено уголовное дело по статье части 2 статьи 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека".

"Следователями установлено, что бригада работала неофициально. У подростка был первый рабочий день", - уточнили в СК.