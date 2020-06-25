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25.06.2020 12:02
Проект: В регионах

В Красноярском крае началось голосование по поправкам в Конституцию

С 25 июня в регионе, как и по всей стране, началось голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию России. В этот день Губернатор Красноярского края Александр Усс с супругой одними из первых проголосовали на избирательном участке, расположенном в лицее №2 на улице Урицкого в Красноярске.
Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края
Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края

Глава региона после процедуры голосования в ходе общения с журналистами отметил, что сегодня закладывается фундамент для нового этапа в развитии страны, и призвал жителей края активнее участвовать в голосовании.

Александр Усс: "Задача полной реабилитации территории вполне решаема"

"Сегодня действительно большой день, по-настоящему историческое событие, творцами которого являемся мы, граждане нашей страны и, естественно, сибиряки. Предыдущая редакция Конституции принята в очень сложный период. Это был слом эпох, начало 90-х годов. За это время изменилась страна, изменились мы. И Конституция требует новой редакции. То, что предложено сейчас, существенно меняет в лучшую сторону основной закон страны. Но, прежде всего, он становится более социально-ориентированным. С этой точки зрения наша будущая Конституция именно в этом формате станет одной из наиболее прогрессивных в мире. Речь идет не просто о провозглашении неких социальных гарантий, но и более четком, явно выраженном их закреплении. Очень важно также и в условиях серьезной международной напряженности укреплять суверенитет страны. И поправки к Конституции также этому способствуют. Я отметил бы и целый ряд поправок, который касается, прежде всего, принципа разделения властей, а также особых требований к тем, кто управляет сегодня государством. Важным является тот факт, что поправки одобрены и Федеральным Собранием, обеими палатами, и региональными парламентами тоже. Но Президент страны считает принципиально важным вынести эти поправки на суд людей, на суд избирателей. И я абсолютно убежден, что сибиряки, красноярцы, поддержат и поправки к основному закону, и поддержат нашего Президента", - прокомментировал Александр Усс.

Отметим, в Красноярском крае зарегистрировано 2 066 676 участников голосования. В регионе будут работать 2 150 участков, а также 39 участков в местах временного пребывания избирателей. Для удобства граждан предусмотрено голосование с 25 июня по 1 июля. В любой из этих дней свой выбор можно сделать на тех избирательных участках, к которым человек традиционно прикреплен. Участковые избирательные комиссии будут работать ежедневно с 8 до 20 часов.

Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярский край

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