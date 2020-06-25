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25.06.2020 08:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В подвешенном состоянии

Наша Родина ждет решения судьбы аварийного моста
Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Экономика Сибири № 136(8190)
Прокуратура требует обязать администрацию Яйского муниципального округа Кузбасса оформить в собственность пешеходный мост, соединяющий райцентр с селом Наша Родина.

Подвесная конструкция с настилом из ветхих досок - единственное средство доступа в поселок Яя во время паводка. Но несколько лет назад кто-то из сельчан выложил в сеть видео бурного половодья, когда река стремительно несется, заливая и смывая все на своем пути. В том числе и висячий мост.

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К слову, о плачевном состоянии сооружения областная пресса писала еще в 1993-м: "Пойдут дети утром в школу (раньше была на этом берегу начальная, а теперь нет никакой) - матери с ума сходят: вернутся, не вернутся..." С тех пор прошло почти тридцать лет, но ничего не изменилось. Одна из местных жительниц недавно рассказала репортерам областного телеканала, как однажды пришлось вылавливать из Яи ребятишек. Они не удержались и вместе с портфелями сорвались с шаткого мостика в реку. А в другой раз в Нашей Родине тушили пожар, черпая воду ведрами из ближайшей лужи. Сотрудники МЧС, как и скорая помощь, добираются до села в объезд.

Нормальную переправу жители Нашей Родины ждут очень давно. Муниципальное руководство в очередной раз прикинуло: потребуется больше 350 миллионов рублей, которых в районном бюджете нет. В свою очередь областное министерство ЖКХ поручило им подготовить проект и смету.

Между тем деревянный мост, у которого тросы за добрых полвека вытянулись, доски прогнили, а металлические детали повредила коррозия, еще в 2018-м признали небезопасным. Однако ни ограждений, ни запрещающих знаков на нем не появилось.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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- Отсутствует и проектная, и разрешительная документация, подтверждающая строительство и ввод моста в эксплуатацию, - подчеркнула старший помощник прокурора Кемеровской области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич. - То, что не приняты меры по оформлению права собственности и содержанию этого бесхозяйного объекта, создает реальную угрозу жизни и здоровью граждан, нарушает их права. По этому поводу прокурор района ранее уже вносил представление главе городского округа. И поскольку нарушения так и не устранили, мы направили иск в суд.

Прокуратура требует обязать районных чиновников обратиться в Росреестр, а также установить дорожные знаки, препятствующие свободному проходу людей через мост. Лишь после того как объект, который во всех смыслах находится в подвешенном состоянии, поставят на учет, можно будет рассмотреть вопрос о принятии его в муниципальную собственность и надлежащем содержании. А пока суд решает судьбу переправы, прокурор объявил главе Яйского городского округа предостережение о недопустимости нарушения законодательства о ЧС, чтобы предотвратить возможные несчастные случаи.

Тем временем

В Кузбассе возвращают к жизни деревни, пострадавшие нынешней весной от огня и урагана. 27 семьям из сел Постниково, Краснинское и Пашково (соответственно Ижморский, Промышленновский и Яшкинский районы), потерявшим при пожаре 23 апреля все имущество, оказана поддержка из средств областного и местных бюджетов. Жильем людей обеспечат в индивидуальном порядке. Одни получат его по социальным программам, другие приобретут на социальные выплаты (размер зависит от состава семьи, площади и стоимости утраченного жилья), третьи оформят льготные кредиты на строительство.

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Помощь оказывают и жителям села Константиновка Мариинского района, большая часть которого 26 мая была стерта штормовым вихрем с лица земли. Первыми материально поддержали семьи рабочих, получивших при обрушении строящегося зернохранилища тяжелые и несовместимые с жизнью травмы.

А чтобы защитить регион от сильных наводнений, в правительство РФ направлены предложения по финансированию строительства водооградительных дамб на Томи. Работы по реконструкции дамбы в Междуреченске (уже готов и согласован на федеральном уровне проект первой очереди) оцениваются более чем в 620 миллионов, а по строительству дамбы в Новокузнецке - в 4,11 миллиарда рублей.

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