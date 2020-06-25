В Новосибирской области началось голосование по поправкам в Конституцию

В Новосибирской области с 25 по 30 июня открыты избирательные участки для проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию России.

Как сообщила председатель избирательной комиссии региона Ольга Благо, такая организация голосования вызвана тем, чтобы исключить одномоментное нахождение на избирательных участках большого числа граждан и риска распространения коронавирусной инфекции.

- Проголосовать можно на избирательных участках по месту регистрации гражданина или по месту нахождения, если ранее была подана такая заявка. Гражданину выдадут медицинскую маску и перчатки (в случае их отсутствия), а также одноразовую ручку. Кроме того, на входе в помещения для голосования организован температурный контроль, соблюдены максимальные меры санитарной безопасности, - рассказала о процедуре Ольга Благо.

Наблюдатель участковой избирательной комиссии № 1996 (УИК) Центрального района Новосибирска Тамара Гребнева отметила, что 25 июня участок открылся вовремя - в восемь часов утра, все члены УИК и наблюдатели были на своих местах.

- Мы видим интерес граждан к Основному закону нашей страны - с первых же минут на участок пришли ответственные граждане, чтобы отдать свой голос. Все меры санитарной безопасности соблюдены, нарушений при проведении голосования не обнаружено, - сообщила Тамара Гребнева.

Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ назначено на 1 июля 2020 года. Проголосовать в этот день можно с 8.00 до 20.00 часов на избирательных участках, а также вне помещения для голосования - "на дому" либо на придомовой территории жилых домов. В таком случае голосование организуется по письменному заявлению или устному обращению, переданному в УИК лично участником голосования либо при содействии других лиц до 17.00 часов 1 июля 2020 года. Также для обеспечения защиты населения от распространения коронавирусной инфекции граждане могут проголосовать до 1 июля.

Всего в регионе с соблюдением всех норм санитарной безопасности будут работать свыше двух тысяч избирательных участков.

Справка "РГ"

С 1 июня работает информационно-справочный центр избирательной комиссии Новосибирской области.

Телефон "горячей линии": 8-800-707-62-90 (доступен с 1 июня по 14 сентября).

Найти свой избирательный участок можно на сайте: www.cikrf.ru, в личном кабинете на портале "Госуслуги" или позвонить на "горячую линию" ЦИК России по телефону: 8-800-200-00-20.