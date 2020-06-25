В Новосибирской области продлят режим повышенной готовности после 1 июля

В Новосибирской области и после 30 июня будет отложено открытие крупных торговых центров, объектов общественного питания. Как сообщил губернатор Андрей Травников, они станут доступны для посетителей в последнюю очередь и точно не с 1 июля.

- Режим повышенной готовности продлится и с 1 июля. Потому что ситуация с одной стороны стабильная, с другой - достаточно напряженная, - подчеркнул глава региона. - Прогнозировать в какую сторону она будет развиваться достаточно сложно. Я все-таки склоняюсь к прогнозам тех экспертов, которые говорят, что осенью будет вторая волна. И сложность этой второй волны связана с тем, что вернутся "традиционные" инфекции: грипп и ОРВИ. Будет микс-эпидемия. Соответственно ляжет дополнительная нагрузка на наше здравоохранение.

По мнению Андрея Травникова, Новосибирская область должна подготовиться к такому течению событий, в том числе сдерживая уровень заболеваемости COVID-19. Поэтому скоро будет обнародовано решение о продлении режима повышенной готовности.

- Ряд ограничений постепенно будут сниматься с учетом того опыта, который мы уже накопили, - отметил губернатор. - Но что касается возобновления работы объектов, где предполагается массовое присутствие посетителей, таких как торговые и развлекательные центры, кинотеатры, крупные объекты общественного питания - все это будет в последнюю очередь и точно не с 1 июля.

В то же время, режим самоизоляции, по словам Андрея Травникова, таковым уже не является, ведь с середины мая новосибирцы имеют возможность гулять, заниматься спортом на улице. Кроме того, полноценно работает большая часть организаций и предприятий, широкая сеть магазинов.

- На прошлой неделе приняли решение вернуть полноценное летнее расписание пригородных автобусов, в том числе и по дачным маршрутам, - напомнил руководитель области. - Но повышенная готовность сохранится, в том числе и требования ношения масок в объектах торговли, в общественном транспорте.