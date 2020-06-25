Для депутатов Законодательного собрания Новосибирской области шестого созыва июньская 55-я сессия - предпоследняя. Впереди - выборы депутатов седьмого созыва.

- Мы уже начинаем подводить итоги. Приведу только одну из важных и показательных цифр - за последние пять лет финансирование реализации наказов избирателей выросло с 24 миллиардов рублей до 42 миллиардов, - отметил председатель регионального Законодательного собрания Андрей Шимкив.

Все вопросы, вынесенные на сессию, были тщательно проработаны в комитетах. В повестке немало пунктов, которые касаются поддержки граждан, бизнеса, инвесторов. Сессия проходила без перерывов - в Новосибирской области еще действуют ограничительные меры, принятые в связи с распространением коронавируса.

В это непростое время необходима дополнительная поддержка тех, кто в ней нуждается. И первый вопрос в повестке сессии был как раз обращен к многодетным семьям. Депутаты во втором чтении приняли изменения в областной закон, касающийся данной категории населения.

Председатель комитета зак-собрания по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Игорь Гришунин, комментируя внесенные изменения, пояснил, что теперь средства областного семейного капитала могут быть направлены на эскроу-счета, открытые теми, кто приобретает строящееся жилье. Ранее аналогичное решение было принято в отношении федерального маткапитала (в размере от 466 617 рублей до 616 617 рублей на ребенка).

- Можно смело говорить о беспрецедентном уровне помощи со стороны государства. Выплаты в пять и десять тысяч рублей, согласно указу президента РФ от 11 мая, гарантированно получат все семьи вне зависимости от дохода. Ежемесячные выплаты за апрель, май и июнь в размере пяти тысяч рублей адресованы семьям с детьми, рожденными в период с 1 апреля 2017 по 30 июня 2020 года включительно. Разовую выплату на ребенка, которому исполняется шестнадцать лет, начислят не позднее 1 июля 2020 года. Несмотря на пандемию коронавируса и ограничительные меры, 825 тысяч жителей Новосибирской области, имеющие право на господдержку, продолжают ее получать в полном объеме, - подчеркнул Игорь Гришунин.

Он также отметил, что по мере развития ситуации депутаты готовы оперативно решать вопросы, связанные с дополнительными мерами гос-поддержки. Ранее заксобрание приняло решение, согласно которому один из родителей, имеющий ребенка в возрасте от трех до семи лет, имеет право на ежемесячную выплату в размере 6 018 рублей (она предоставляется при условии, что размер месячного среднедушевого дохода семьи не превышает 11 738 рублей).

Еще один областной закон принят депутатами во втором чтении. И он также затрагивает нынешнюю ситуацию, когда в нашем обществе возросла роль волонтеров.

- Сегодня деятельность добровольческих организаций приобретает все большее значение. Благодаря новому закону "О разграничении полномочий органов государственной власти Новосибирской области в сфере добровольчества (волонтерства)" мы сможем не только признать заслуги волонтеров, но и обеспечить системную поддержку проектам, которые решают различные проблемы в социальной жизни общества, - отметил зампредседателя комитета по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике Евгений Подгорный.

Областные законодатели уже не раз обращались к актуальной для жителей региона теме - заготовке древесины. Приходилось приводить законодательные акты в соответствии с федеральными, вводить региональные нормы с тем, чтобы, как подчеркнул спикер Андрей Шимкив, у населения было как можно меньше проблем с заготовкой дров, а у "черных лесорубов", на-оборот, проблем прибавилось.

Теперь контроль за тем, на какие нужды заготавливается древесина, будут осуществлять региональные власти. Прежде у них таких полномочий не было. Председатель комитета заксобрания по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Олег Подойма сообщил, что уполномоченным органом, скорее всего, будет назначено областное министерство природных ресурсов и экологии.

Важно

На 55-й сессии регионального парламента назначена дата выборов депутатов Законодательного собрания Новосибирской области седьмого созыва - 13 сентября 2020 года. Спикер заксобрания Андрей Шимкив выразил уверенность в том, что предстоящие выборы пройдут на конкурентной основе, будут честными и открытыми.