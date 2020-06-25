В эфире передачи "Диалог с губернатором" на 12 канале глава региона Александр Бурков ответил на вопросы омичей. "Несмотря на пандемию коронавируса, построим все, что планировали: дороги, школы, детские сады, аэропорт, арену "Омск" и даже футбольную академию", - пообещал губернатор.

Всегда быть в маске

По сравнению с другими сибирскими регионами, в Омской области ситуация с COVID-19 выглядит относительно благополучно. По статистике заболеваемости регион занимает девятую позицию из десяти регионов СФО.

- В Новосибирске в два раза больше заболевших, в Красноярске - почти втрое. Мы у себя в области вышли на плато. Резких скачков по заболеваемости не наблюдается, однако это не повод расслабляться. И соблюдение масочного режима обязательно для всех. В транспорте, на работе, в магазинах, других многолюдных местах маски носить необходимо. Только так мы сможем максимально быстро справиться с ситуацией, - уверен Александр Бурков.

Глава региона подчеркнул: все решения об ослаблении режима самоизоляции региональный оперативный штаб (куда входят специалисты областного минздрава, Росздравнадзора, Роспотребнадзора, профсоюзов, а также работодатели и общественники) принимает коллегиально. Учитывая мнение общественности, предпринимателей и экспертов, власти постепенно разрешают работу предприятий, магазинов и кафе. А вот с кинотеатрами, музеями, фитнес-центрами и спортивными секциями решено повременить. Если ситуация будет благоприятной, их тоже откроют, но произойдет это не ранее 27 июня.

Много шуму в медицинском сообществе наделала информация о якобы готовящейся в регионе оптимизации лабораторной службы. Губернатор полностью опроверг эти слухи.

- Такого проекта нет. Его никто не обсуждал ни в минздраве, ни в правительстве региона, - заявил Александр Бурков. - Никакого сокращения быть не может по определению. У нас сегодня каждый врач, фельд-шер, медсестра на вес золота как в Омске, так и в районах области. Любые подобные проекты обязательно будут обсуждаться с представителями медицинского сообщества. А кривотолки здесь неуместны.

Особый подход

С 22 июня в регионе начали открывать детские сады. Но для того чтобы посещать группу, ребенок должен получить разрешение педиатра. Родители дошколят пожаловались губернатору, что из-за очередей в поликлиниках не могут попасть к врачу. Оказалось, это временное явление.

- Мы пошли навстречу вышедшим на работу родителям. Выстроили систему таким образом, чтобы избежать очередей за справками. По нашим данным, в детские сады сейчас пойдет только треть ребятишек (около тридцати тысяч). Поэтому группы максимально рассредоточат, а медосмотр малышей будут проводить каждое утро, - пояснил Александр Бурков.

По словам министра здравоохранения Омской области Ирины Солдатовой, в целях безопасности к каждому ребенку организован особый подход. Специалисты собирают историю заболеваний не только его, но и всей семьи за последние две-три недели, чтобы полностью исключить любые контакты с зараженными коронавирусом. У медработников есть база заболевших с адресами, где они проживают.

На прошлой неделе к осмотрам дошкольников подключили максимальное количество педиатров, которые работают в две смены с восьми утра до восьми вечера, в том числе и по выходным. Так что уже сегодня получить медицинскую справку в Омской области - не проблема.

Не пропустить гол

Омичей беспокоит и судьба крупных строек - в частности, арены "Омск", бюджет которой составляет десять миллиардов рублей. Строительство комплекса инвестор осуществляет в тандеме с государством. В условиях борьбы с коронавирусом транш из федеральной казны пока не поступил. Тем не менее глава региона уверен, что объект сдадут вовремя.

- Разрешение на строительство получено. Компания "Газпромнефть" зашла на объект, готовится площадка, - сообщил Александр Бурков. - Это очень надежный партнер - если за что-то берется, то всегда делает. Поэтому объект, сдача которого приурочена к молодежному чемпионату мира по хоккею, к концу 2022 года будет построен. И любимый болельщиками "Авангард" вернется в Омск.

Еще одна хорошая новость - наряду с успешным развитием хоккея город может стать и лидером футбола. Дело в том, что клуб "Иртыш" вышел в первую лигу, и регион готов поддержать команду.

- Мы будем не только обеспечивать для них все условия, но и думать о создании футбольной академии. Это станет стимулом для талантливых игроков оставаться в городе, - пояснил Александр Бурков. - У нас есть площадки для строительства стадиона и общежития.

Есть СибГУФК, где готовят профессиональных тренеров, и двадцать тысяч ребят, которые любят футбол. Я приглашаю всех омичей, кто сегодня играет в других клубах: возвращайтесь домой и становитесь чемпионами.

Беспокоит омичей и судьба спорткомплекса имени Виктора Блинова. По словам губернатора, уже решен вопрос и с ремонтом крыши, и с выплатой зарплаты сотрудникам. Проблемы возникли из-за того, что МЧС и прокуратура приостановили деятельность объекта, ставшего небезопасным. Власти намерены спасти знаковое для истории омского спорта сооружение, вдохнуть в него новую жизнь. Уже разработана дорожная карта восстановления СКК. Найдены инвесторы, готовые осуществить проект.

Время летать!

Еще одна тема, волнующая омичей, - строительство нового аэропорта. Несмотря на то что коронавирус внес коррективы в финансирование важнейшего для региона проекта, инвесторы (собственники аэропортов Новосибирска и Екатеринбурга "Новапорт" и "Аэропорты России") от него не отказались и готовы вложить в проект десять миллиардов рублей. Минувший год убедительно доказал, что потребность в воздушных перелетах в регионе растет, и это аргумент в пользу строительства.

- Мы прошли отбор аналитического центра при правительстве России, чтобы попасть в магистральный план развития нашей страны. Однако из-за пандемии COVID-19 планы по реконструкции и строительству аэропортов временно "заморожены". Но это не означает, что мы останавливаемся. Мы понимаем, что делать, сколько средств нужно, кто участники проекта. Главное - определиться, в каком объеме федерация, регион и частный инвестор будут финансировать проект.

Планируется, что 700 гектаров освободившейся земли после переноса аэропорта за черту города будет использовано для строительства делового центра и жилья. И это тоже отличная перспектива для развития Омска.

Кстати

В Омской области почти вдвое снизили ставку по льготной ипотеке - до 3,1 процента. Без региональной поддержки она составляет 6,5 процента годовых. Власти полагают, что новая льгота оживит рынок жилья и ускорит новоселья.

- На снижение процентной ставки из региональной казны выделено порядка 250 миллионов рублей, - пояснил губернатор Омской области Александр Бурков. - Программа рассчитана на приобретение нового жилья, направлена на стимулирование строительства и решение квартирного вопроса омичей. Воспользоваться ею жители региона смогут до 1 ноября текущего года.

Максимальная сумма ипотечного кредита составит три миллиона рублей. Размер первоначального взноса - не менее двадцати процентов от стоимости квартиры. Ставка 3,1 процента сохраняется на весь период кредитования.

Оформить ипотеку смогут граждане, достигшие 21 года.

Прямая речь

Александр Бурков, губернатор Омской области:

- Пойду на избирательный участок 25 июня - в первый день голосования. Заодно проконтролирую, как идет работа. Призываю всех омичей последовать моему примеру. Изменения и дополнения в Конституцию очень важны. Это минимальная зарплата - не менее прожиточного минимума, ежегодная индексация пенсий и традиционные семейные ценности, а также нерушимость наших границ. Проголосуем, и уже никто не сможет претендовать на Курилы, Калининград, Крым и навязывать нам однополые браки. Поправки - это соцзащита, будущее наших детей и страны в целом. Конституция ждала поправок долгие годы, поэтому нам нельзя оставаться в стороне.

Полк снова в строю

Фото: Дмитрий Феоктистов/РИА Новости

В Омске состоится традиционное шествие в честь героев Великой Отечественной войны. С портретом деда в колонне пройдет и губернатор Александр Бурков. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой участникам парада и зрителям рекомендовано строго соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. А пожилым людям - смотреть шествие "Бессмертного полка" по телевизору.