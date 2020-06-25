Дорога к полям сельхозпредприятия "Мичуринец" по-настоящему русская: легковушка не пройдет, даже "Нива" с трудом пробирается через грязь, а на ухабах и змеистых поворотах машину подбрасывает из стороны в сторону. Но добираешься до овощных полей - и взгляду открывается настоящая Европа: посадки ровные, хоть линейкой измеряй. Поле настолько аккуратное и ухоженное, что хочется снять обувь.

Технологии, а главное, культуру овощеводства "мичуринцы" действительно заимствуют из Европы - из Германии и Нидерландов. Выращивают, в теплицах перец, томаты, огурцы, а на полях - капусту самых разных сортов, от белокочанной до пекинской. Но главная гордость - картофель. Здесь его сажают кассетным способом, выращивая из семян, а не из клубней.

Пока на экспериментальном поле засеян голландский сорт. На его основе агрономы планируют получить гибриды, адаптированные к условиям Сибири. Это картошка XXI века, уверены сибирские новаторы, скоро таким способом (семенами, а не клубнями) ее будут сажать везде, от крупных хозяйств до дачных участков.

- У метода есть два основных плюса, которые делают его не только удобным, но и экономически выгодным, - поясняет гендиректор сельхозпредприятия "Мичуринец" и агротехнологической фирмы "Агрос", кандидат сельскохозяйственных наук Николай Потапов. - Во-первых, мы получаем оздоровленные растения, которые не подвержены болезням, устойчивы к фитофторе, имеют отменное качество. Во-вторых, исключаем затраты на заготовку и хранение семенного фонда картофеля.

По словам руководителя хозяйства, для того чтобы хранить тонны посадочного материала, нужны большие складские площади, особые условия, уход. И нередко в землю идут заведомо некачественные семена - больные, подмороженные, с гнилью. Чтобы избежать этого, и была разработана технология выращивания из семян.

Из картофельных семян сначала выращивают рассаду в теплицах, а затем ее высаживают на полях с помощью спецтехники - по отработанной в хозяйстве "капустной" технологии. На специальном прицепе, который "втыкает" в землю рассаду из кассет, едут три человека, контролирующие процесс. За день засеивается до четырех гектаров. На Западе уже есть машины, которыми может управлять один оператор-водитель. Существует и техника с видеокамерами, аккуратно пропалывающая поля. Вскоре все это появятся и у нас, уверены "мичуринцы", это минимизирует ручной, весьма дорогой, труд.

Формирование гребней позволит убрать из почвы излишнюю влагу, если ожидаются обильные дожди

- Развивались бы быстрее, но у нас до сих пор отсутствует культура мини-фермерства, - поясняет Николай Потапов. - Если говорить о Германии, там хозяйство в пять гектаров уже считается большим. А у нас успех отрасли измеряют по хозяйствам-гигантам. Но только когда мы поймем, что можно на небольшом участке заниматься овощами, получать богатый, качественный урожай и хороший доход - только тогда начнется настоящее развитие отрасли. Сейчас в России подтянули тепличные хозяйства, но что касается открытого грунта - топчемся на месте.

Вкус конечного продукта, выращенного из семян, не уступает привычной картошке. Овощеводы уже проводили органолептическую оценку клубней, предназначенных для производства чипсов, и выставили им высокие баллы. Сорт голландский, но мичуринцы уже работают и с местными селекционерами. Например, картофель "Златка", созданный в Сибирском НИИ растениеводства и селекции, филиале Института цитологии и генетики СО РАН, тоже как нельзя лучше подойдет для изготовления чипсов. По госпрограмме к 2024 году хозяйство "Мичуринец" должно поставить на рынок 94 тонны отборного картофеля этого сорта.

На картофельных полях формируют гребни, чтобы повысить урожайность Фото: Татьяна Кравченко

- В чипсовом картофеле должно быть меньше сахаров, нежели в той картошке, которую мы варим и жарим дома. Благодаря этому он не темнеет при тонкой нарезке, - поясняет агроном-семеновод Александр Мурзин. - Для чипсов очень важен товарный вид, а обычный картофель содержит много крахмала и довольно быстро меняет цвет.

Впрочем, каждый сорт имеет свои особенности, свои вкусовые качества и консистенцию при приготовлении. Например, картошка с желтой кожурой прекрасно подходит для пюре: при варке она получается мягкой, рассыпчатой. А "красный" картофель предпочтительнее жарить, он, напротив, лучше сохраняет форму ломтиков.

Сейчас спецтехника обрабатывает сформированные на картофельных полях "Мичуринца" гребни. Такой способ выращивания будет полезен и на небольшом участке, однако стоит ориентироваться на погоду. По словам Александра Мурзина, формирование гребней позволит убрать из почвы излишнюю влагу, если ожидаются обильные дожди. Если же синоптики обещают засушливое лето, лучше оставить картофель в "плоской" земле. Правда, прогнозы погоды не всегда сбываются.

Компетентно

Франсуа Фурнье, шеф-повар ресторана Pardon my French:

- У нас во Франции картофель получил широкое распространение на рубеже XVIII-XIX веков, благодаря Антуану Пармантье, который активно пропагандировал его выращивание. И лучшие кулинары давно знали толк в приготовлении блюд из картофеля. Например, великий Жоэль Робюшон, который признавался шеф-поваром XX столетия и остается рекордсменом по числу звезд "Мишлен", сделал себе имя благодаря картофельному пюре.

Да, его умеет готовить каждая хозяйка, но на то, чтобы научиться делать идеальное пюре, может уйти вся жизнь. Казалось бы один и тот же набор продуктов, но их качество, сочетание, баланс - важно все до миллиграмма. И в первую очередь, конечно, баланс картофеля и сливочного масла. О, французы обожают сливочное масло. И ни один продукт так не любит сливочное масло, как картофель.

И, конечно, важен сорт. Например, Жоэль Робюшон для своего пюре использовал исключительно сорт La Ratte, это лучший картофель в мире. Вообще во Франции отношение к этому продукту немного иное. Если прийти на рынок, то у одного продавца можно увидеть десять-пятнадцать сортов картошки. На средиземноморском побережье она имеет свои качества, в северных провинциях - свои. Можно сравнить с разнообразием сортов винограда, которые делают вино уникальным.

В России, к сожалению, пока нет такого разнообразия и такого качества картофеля. Но если нужно выбрать по-настоящему хорошую картошку здесь, то я иду на рынок, к бабушкам. У них можно купить превосходный картофель, достойный высокой кухни. А если найти "правильную" бабушку, она может многое рассказать о выращивании картофеля - они знают про него не меньше французских агрономов.

Фирменный крем-суп Франсуа Фурнье

Ингредиенты:

- 400 г воды,

- 150 г картофеля,

- 50 г карбонада,

- 1 лавровый лист,

- 1 зубчик чеснока,

- 1 луковица,

- 50 г сливочного масла,

- 50 г сливок.

Шаг 1: сварить бульон - картофель, карбонад, чеснок, лук, и лавровый лист готовить на среднем огне в течение часа под крышкой. Процедить бульон.

Шаг 2: смешать 50 г вареного картофеля и 250 г бульона, добавить сливки и сливочное масло, а также 30 г вареного карбонада и варить при легком кипении под крышкой 10 минут.

Шаг 3: пробить блендером, посолить и поперчить.