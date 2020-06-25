На Ставрополье фермер расстрелял главу КФХ из-за спора за землю

В поселке Присадовом Ставропольском крае задержали 54-летнего управляющего крестьянско-фермерским хозяйством, которого подозревают в попытке убить главу другого КФХ из-за земельного спора. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, мужчина несколько раз выстрелил в оппонента из ружья.

- По данным следствия, 20 июня на дороге в поселке Присадовом подозреваемый увидел в автомобиле главу крестьянско-фермерского хозяйства, с которым у него были длительные споры о земле. Он вышел из своей машины и несколько раз выстрелил в потерпевшего, - говорится в сообщении следственного ведомства.

Дробь сквозь лобовое стекло попала в мужчину, он получил множественные огнестрельные ранения тела и головы. Медикам в итоге удалось спасти его жизнь.

Самого стрелка задержали, следователем в суд направлено ходатайство о его заключении под стражу. Сейчас идет расследование уголовного дела о покушении на убийство.