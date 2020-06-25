В прошлом году экспорт Ставрополья увеличился на 10,7 процента и достиг 1,2 миллиарда долларов. При этом зафиксирован положительный внешнеторговый баланс, который составил около 600 миллионов долларов.

В регионе собираются и дальше расширять международное торговое сотрудничество. Ведь устойчивое развитие экономики также определяется и эффективной экспортной политикой, которая ведется, прежде всего, в рамках государственной программы Ставропольского края "Экономическое развитие и инновационная экономика".

Удерживая темпы

Пандемия коронавируса и введенные различные ограничительные меры повлияли на международное торговое сотрудничество. Его восстановление станет одним из приоритетов работы краевого правительства, говорит губернатор Владимир Владимиров.

- Мы производим, продаем, зарабатываем - и поддерживаем этим устойчивость российской экономики. Поэтому нельзя терять достигнутые темпы роста экспортной активности. Поручаю правительству края в процессе восстановления экономической деятельности уделять особое внимание предприятиям, ориентированным на экспорт. Им надо оказать необходимое содействие, - подчеркнул глава региона.

К примеру, в своей экспортной деятельности предприятия Ставрополья из-за пандемии столкнулись с проблемами доступности грузоперевозок, процедур таможенного оформления товаров, реализации новых контрактов с партнерами из стран дальнего и ближнего зарубежья.

Но одновременно у некоторых из них появились новые рынки сбыта и возможности для наращивания экспорта. Так, АО "Арнест" в первом квартале 2020 года отгрузило на экспорт продукцию на сумму более 400 миллионов рублей (это превышает на 52 процента показатель 2019-го за аналогичный период).

Как следует из статистических данных Северо-Кавказского таможенного управления, за первый квартал 2020 года доля экспорта в товарообороте края составила 63,27 процента стоимостных объемов. Участники внешнеэкономической деятельности осуществили экспортные операции на сумму 210,26 миллиона долларов. При этом участники в регионе отдавали предпочтение странам дальнего зарубежья (142,29 миллиона долларов - 67,67 процента). На страны СНГ пришлось 63,88 миллиона долларов США (30,38 процента).

Товарооборот со странами дальнего зарубежья составил 69,86 процента. Наибольшим оказался товарооборот с такими странами, как Китай (67,51 миллиона долларов), Азербайджан (29,58 миллиона), Беларусь (27,41 миллиона), Турция (15,62 миллиона), Украина (14,87 миллиона), Сербия (14,21 миллиона), Соединенные Штаты (11,07 миллиона), Германия (10,61 миллиона), Грузия (9,90 миллиона) и Индия (8,77 миллиона).

Химия в приоритете

Основу экспорта края в январе - марте 2020 года составляет продукция химической промышленности - 46,81 процента в структуре вывозимых товаров; 45,31 процента в первом квартале пришлось на машиностроительную продукцию.

Деятельность ряда крупных химических производств по-прежнему обеспечивает преобладание в экспорте химической продукции. Стоимость вывозимой продукции химпромышленности (каучука) составила 98,43 миллиона долларов (46,81 процента к общему объему экспорта). В отчетный период преобладали поставки удобрений (31,42 процента, или 66,06 миллиона долларов), главными потребителями которых являлись Сербия и Соединенные Штаты.

- Основной задачей правительства Ставропольского края является помощь экспортерам, - подчеркнул министр экономического развития СК Сергей Крынин. - В рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" реализуются региональные проекты "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" и "Экспорт услуг (Ставропольский край)", которые направлены на увеличение экспорта. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в эти региональные проекты внесены изменения. Важно, чтобы каждый экспортер, который столкнулся с проблемами в своей коммерческой деятельности из-за закрытия зарубежных рынков, мог оперативно их разрешить, найти контрагента, продвинуть свой товар на международный рынок. Министерство экономического развития Ставрополья готово обеспечить им поддержку как на системном уровне, так и в рабочем режиме. Надо понимать, что все происходящее может кардинально изменить сложившиеся на рынке торговые связи, но в то же время предоставляет новые возможности для экспортеров.

Стоимостный объем экспорта Ставрополья за год увеличился на 10,7 процента и достиг 1,2 миллиарда долларов

Основной задачей региональных проектов является поддержка экспортеров и предприятий путем предоставления банковских гарантий, льготных кредитов, субсидий на приоритетные цели - транспортировку, сертификацию, патентование, участие в международных выставках и ярмарках в формате онлайн.

Задание от бизнеса

Для повышения экспортного потенциала проводятся образовательные семинары, акселерационные программы, оказывается содействие в приведении продукции в соответствие с требованиями, в поиске партнеров за рубежом и регистрации предприятий на электронных торговых площадках.

- Все основные показатели региональных проектов "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" и "Экспорт услуг (Ставропольский край)" уже отражены в статистике и открыты для всех. И теперь общественность может контролировать, как выполняются национальные проекты. Работа объединяет усилия всех задействованных отраслевых органов исполнительной власти и ведущих предприятий-экспортеров, - добавил Сергей Крынин.

Кроме того, по инициативе минэкономразвития Ставрополья в 2017 году был создан координационный Совет по развитию международных и внешнеэкономических связей. С его помощью удается оперативно решать возникающие у экспортеров проблемы. Предприниматели также могут получить консультации по любым вопросам в Центре экспорта Ставропольского края, который был создан в 2012 году (учредитель - министерство экономического развития СК) для поддержки экспортеров из числа предприятий малого и среднего бизнеса региона. В 2019-м специалисты Центра осуществили несколько успешных бизнес-миссий и помогли землякам установить деловые контакты и презентовать свою продукцию.

- Можно сказать, что задачу перед правительством края ставит бизнес, а власти Ставрополья, в свою очередь, стараются соответствовать ожиданиям предпринимателей, - отметил Сергей Крынин. - Далеко не в каждом регионе оказывается такая поддержка бизнесу для выхода на международный уровень. Более того, наиболее крупные проекты - в сельском хозяйстве, промышленности, медицине, туризме и так далее - реализуются под личным патронажем губернатора края Владимира Владимирова.

Парки для резидентов

Раскрытию потенциала Ставрополья для притока зарубежных инвестиций помогает работа организованных правительством края в рамках реализации государственной программы Ставрополья "Экономическое развитие и инновационная экономика" региональных индустриальных парков, где предоставляются преференции бизнесменам. В частности, налоговые льготы на прибыль для арендаторов. Также они освобождаются от налога на имущество в пределах территории парка. Создаются условия для создания высокотехнологичной инфраструктуры для полноценного функционирования транспортных и сбытовых узлов резидента. Предоставляются земельные участки без проведения торгов. Арендная плата снижена, оказывается содействие при подключении к системе коммуникаций.

Драгоценный злак

Ставропольский экспорт продовольственных товаров и сырья в январе - марте 2020 года составил 86,62 миллиона долларов, или 41,20 процента стоимостного объема экспорта. В основном на экспорт отправлялись злаки (33,92 миллиона долларов, или 16,13 процента), их основные потребители - Грузия и Азербайджан (он остается ключевым внешнеэкономическим партнером края). Большая часть экспортных поставок осуществляется в Закавказье - это продукция и оборудование для пищевой промышленности и агропромышленного комплекса. Также налажено эффективное взаимодействие с действующими экспортерами, представляющими субъекты малого и среднего предпринимательства, идет постоянный поиск прежде не выходивших на международный рынок компаний.