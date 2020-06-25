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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Человек из красной зоны

Многие врачи более двух месяцев живут в больницах
Текст: Тимур Алиев (Дагестан)
Российская газета - Федеральный выпуск № 138(8192)
Врачи продолжают бороться с COVID-19. Многие, проводя дни и ночи в больницах, не видели свои семье более двух месяцев. Одна из них - терапевт городской клинической больницы N 1 Махачкалы Мадина Магомедова. Эта больница с самого начала пандемии готовилась как резервный инфекционный госпиталь. Все непрофильные специалисты прошли обучение. И с тех пор как в госпитале появились первые пациенты, Мадина живет в больнице. Дома остались мама, муж и трое детей, в том числе малышка двух с половиной лет.
Фото: Татьяна Андреева/РГ
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"В больницу одна за другой приезжали "скорые". Не было минуты, чтобы присесть, отдохнуть. Меняя друг друга, мы шли в "красную зону", - рассказывает Мадина. Контакты с огромным количеством больных сказались на врачах. В один день и Магомедова почувствовала себя плохо. "Я перенесла болезнь на ногах, - вспоминает она. - Зато каждый переведенный из реанимации в обычную палату пациент становился поводом для гордости: мы сделали это! Был очень тяжелый больной, еще совсем молодой мужчина. Не могу забыть, как он держал меня за руки и со слезами на глазах просил: доктор, помогите, у меня трое детей. Когда выписывался, через защитный костюм все пытался обнять своих спасителей".

Вчерашние пациенты не теряют связь с врачами: подписываются на их страницы в соцсетях, пишут добрые пожелания. Огромную помощь оказывают персоналу больницы студенты-медики. "Ребята работают с таким энтузиазмом, несмотря на то, что они делают первые шаги в медицине. Побывав в такой экстремальной ситуации, теперь будут знать, с чем могут столкнуться в дальнейшем. Замечательно, что у нас есть такие студенты", - делится врач.

... Доктор Магомедова вновь отправляется на дежурство в "красную зону". Она живет надеждой, что очень скоро придет домой и обнимет своих детей.

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