"В больницу одна за другой приезжали "скорые". Не было минуты, чтобы присесть, отдохнуть. Меняя друг друга, мы шли в "красную зону", - рассказывает Мадина. Контакты с огромным количеством больных сказались на врачах. В один день и Магомедова почувствовала себя плохо. "Я перенесла болезнь на ногах, - вспоминает она. - Зато каждый переведенный из реанимации в обычную палату пациент становился поводом для гордости: мы сделали это! Был очень тяжелый больной, еще совсем молодой мужчина. Не могу забыть, как он держал меня за руки и со слезами на глазах просил: доктор, помогите, у меня трое детей. Когда выписывался, через защитный костюм все пытался обнять своих спасителей".

Вчерашние пациенты не теряют связь с врачами: подписываются на их страницы в соцсетях, пишут добрые пожелания. Огромную помощь оказывают персоналу больницы студенты-медики. "Ребята работают с таким энтузиазмом, несмотря на то, что они делают первые шаги в медицине. Побывав в такой экстремальной ситуации, теперь будут знать, с чем могут столкнуться в дальнейшем. Замечательно, что у нас есть такие студенты", - делится врач.

... Доктор Магомедова вновь отправляется на дежурство в "красную зону". Она живет надеждой, что очень скоро придет домой и обнимет своих детей.