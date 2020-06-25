Экс-зампреда комитета по строительству Петербурга осудили за взятку

В Санкт-Петербурге бывший первый заместитель председателя комитета по строительству правительства города признан виновным в получении взятки, сообщает официальный сайт главного управления СК РФ по Санкт-Петербургу.

Собранные следствием доказательства суд признал достаточными для вынесения обвинительного приговора. Виталий Жданов признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки).

Следствие, а затем и суд, установили, что Жданов, занимая должность заместителя председателя комитета по строительству, в ноябре-декабре 2012 года получил от предпринимателя взятку в размере двух миллионов рублей. Взятка подразумевала оказание покровительства предпринимателю в подконтрольных комитету организациях, в частности, создание условий для победы в конкурсах на заключение государственных контрактов при сооружении социально значимых для Санкт-Петербурга объектов.

В январе 2013 года подсудимый получил взятку в размере 1 250 тысяч рублей от другого предпринимателя, выступающего подрядчиком по четырем государственным контрактам.

Учтя все доказательства, суд назначил Жданову наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 7 месяцев условно с испытательным сроком 5 лет, а также штраф в размере 12 миллионов рублей.