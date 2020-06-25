Очные выпускные многие регионы решили провести после ЕГЭ, в августе. Тогда же повторно и торжественно вручить аттестаты. Фото: РИА Новости

27 июня для всех школьников и студентов страны пройдет общефедеральный онлайн-"Выпускной-2020". Напутствия выпускникам дадут министр просвещения Сергей Кравцов и министр науки и высшего образования Валерий Фальков. А ректоры вузов и директора колледжей расскажут о разных профессиях и возможностях для ребят.

Вечерняя программа "Выпускного-2020" завершится фестивалем "Алые паруса".

Фрегат увидит вся страна

"Алые паруса" в этом году тоже пройдут онлайн. Кульминацию праздника с водным шоу и проходом брига "Россия" по акватории Финского залива будут транслировать все центральные телеканалы. Председатель петербургского регионального отделения Всероссийского педагогического собрания, директор лицея N 369 Константин Тхостов рассказал "РГ", что дети, конечно, расстроены. Но выхода нет, пандемия пока не позволяет праздновать. Тем более впереди экзамены и болеть никак нельзя. "Потом, когда обстановка станет лучше, мы соберем выпускников в лицее и устроим для них настоящий бал".

Попрощаться с одноклассниками и учителями и по традиции встретить рассвет на набережной Иртыша не получится пока и у школьников Омска, выпускной решили перенести на август. Тогда же и аттестаты выпускникам могут вручить повторно - на этот раз в торжественной обстановке.

При этом самый необычный выпускной в Омской области пройдет в Большеатмасской средней школе, где в этом году всего одна выпускница - Кристина Прусакова.

- Кристина в любом случае без праздника не останется, - рассказала "РГ" директор школы Вера Пууц. - Как только разрешат, мы ее поздравим. Учителя и дети из других классов готовят для нее настоящий концерт. Обязательно будет торт и подарок от школы. Кристина собирается поступать на истфак и работать учителем.

Пока шьют наряды

К онлайн-празднику выпускники Ставропольского края готовятся активно. В курортном Железноводске, например, торжественные мероприятия будут состоять из онлайн-марафонов, квестов, конкурсов и квизов.

- Каждый класс работает над своим контентом. Фантазия у ребят очень богатая - запланировано, например, спасение принцессы от дракона, будет настоящая детективная история, - рассказали "РГ" в администрации Железноводска.

В Ульяновске онлайн-трансляция прощания выпускников со школой продлится весь день. Будет организовано включение из разных уголков региона, выступления и флешмобы. Спортсмены, артисты расскажут интересные истории из своей жизни, связанные с окончанием их учебы. В живом общении примут участие сами выпускники, их родители и учителя.

А в Пензенской области планируют провести выпускной с настоящим вальсом после сдачи ЕГЭ. Но окончательная дата будет зависеть от эпидобстановки. Так что сейчас одиннадцатиклассники готовятся к экзаменам и сами шьют наряды.

В программе - онлайн-конкурсы, мастер-классы и флешмобы. По электронной почте каждый выпускник сможет написать "письмо во взрослую жизнь"

В маске, перчатках и без посторонних

В Крыму выпускные балы пройдут в формате телеэфира. Традиционного вальса на школьном дворе и празднования, увы, не будет. Каждая школа сама выбирает, как именно и когда провести выпускной.

- У дочки уже был самый нестандартный праздник, - рассказывает мама выпускницы Екатерина Иванова, - Аттестат она получала в маске и перчатках в кабинете директора без присутствия посторонних, в том числе и родителей.

Родители выпускников в Свердловской области тем временем ломают голову над другой задачей: как сделать выпускной фотоальбом.

- Портретные фото снимали так: ребята по расписанию приходили в парк, фотограф делал снимки. Общую фотографию делали в день вручения аттестатов. Фотограф щелкал ребят на крыльце, группами по 10 человек. Потом смонтирует кадры в один снимок, - раскрывает секрет мама выпускницы Марина Порошина.

В Саратовской области отменили традиционный ежегодный фестиваль для выпускников "Роза ветров" с салютом и вечерним концертом.

Бал на краю света

Интернат в селе Гыда на Ямале - среди тех немногих школ, где выпускной бал все же состоится. И сам Ямал с ненецкого переводится как край света, а школа и вовсе расположена в его самой крайней северной точке на Карском море. Здесь учатся дети оленеводов-кочевников, к родителям в тундру их доставляют вертолетом только на каникулы. Когда началась пандемия, было решено оставить восемь учеников выпускных классов в интернате, чтобы они смогли лучше подготовиться к ЕГЭ. Они продолжали там жить и учиться с соблюдением всех санитарных норм. Так что 27 июня у них пройдет самый настоящий выпускной. Девушки будут в бальных платьях, парни в строгих костюмах.

- Часть номеров запланированы на ненецком языке, ребята исполнят и национальные танцы, - говорит директор школы Андрей Андриишин. - Половина из них - представители коренных народов Севера, живут в далекой тундре.

И как признался директор, очень жалко, что в этом году родители не смогут присутствовать вместе со своими детьми на выпускном. Все-таки ограничения из-за коронавируса в регионе еще не отменили.

Зачетки вверх!

Онлайн-выпускной для студентов в этом году - целая серия мероприятий: интеллектуальная онлайн-викторина, лекции, челленджи и многое другое.

С 14 часов Вконтакте начнется студенческий выпускной, организованный минобрнауки совместно с президентской платформой "Россия-страна возможностей" и Российским союзом ректоров. А вечером в эфире Первого канала выпускников ждет концерт.

Он и станет главным событием праздника, причем "звездами" на нем будут сами выпускники вузов из разных городов. С поздравлениями к дипломированным специалистам обратятся ректоры университетов, главы корпораций и знаменитости. На концерте выступят любимые студентами артисты и популярные блогеры.

По мнению главы минобрнауки Валерия Фалькова, Всероссийский студенческий выпускной станет ежегодным летним праздником студенчества.

- Он не только объединит вузы и даст возможность на всю страну поздравить выпускников, но и позволит сказать слова благодарности преподавателям и родителям за их труды, - отметил министр.

А еще в программе

В группе минпросвещения в соцсети "ВКонтакте" на всероссийском онлайн-выпускном ребят поздравят педагоги, директора школ и родители. Также в программе - истории школьников - победителей олимпиад и всероссийских конкурсов, онлайн-конкурсы с призами, мастер-классы и флешмобы. По электронной почте каждый выпускник сможет написать "письмо во взрослую жизнь", которое придет ему ровно через год.

В этот же день пройдет уникальное событие - самый массовый в истории групповой видеозвонок с педагогами на платформе соцсети "Одноклассники": сразу 100 учителей одновременно поздравят ребят и их родителей.

Вечером начнется праздничный концерт. Выпускников ждут выступления любимых артистов, а некоторым достанется особенный подарок - личное общение с кумиром.